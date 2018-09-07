Festivale katılan kadınlar Al yazma Anıtına İz bıraktı

Festivale katılan kadınlar Al yazma Anıtına İz bıraktı
TÜRKİYE 0
Isparta Düğün Salonları

  - Festivale katılan kadınlar Al yazma Anıtına İz bıraktı 
  - “Hayatıma ve Çocuğuma Dokunma” yazılı pankarta mora boyadıkları elleriyle izlerini bıraktı. 
 
) - Muratpaşa Belediyesi’nin düzenlendiği Kadın Kooperatifleri Festivali’ne katılan kadınlar, üzerinde katledilen 467 kadının adının yazılı olduğu Al Yazma Anıtı’nı ziyaret etti, “Hayatıma ve Çocuğuma Dokunma” yazılı pankarta mora boyadıkları elleriyle izlerini bıraktı.   
  Muratpaşa Belediyesi’nin 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde başlayan ve 5 gün devam eden Kadın Kooperatifleri Festivali için Antalya’da buluşan kadınlar, töre ve namus cinayetlerinde katledilen, şiddete maruz kalan kadınlara adanan Al Yazma Anıtı’nı ziyaret etti.  Kadın cinayetlerine karşı bir simge ve toplumsal hafızanın parçası olması için başörtüsü formunda tasarlanan, 6 metre yüksekliğe sahip ve üzerinde katledilen 467 kadının isminin yazılı olduğu anıtın ziyaretinde kadınlara Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın eşi Ümran Uysal da eşlik etti. Ziyarette kadınlar, Kadın Kooperatifleri Festivali imzası taşıyan ‘Hayatıma ve Çocuğuma Dokunma’ yazılı pankarta da mora boyadıkları elleriyle izlerini bıraktı.  
  Etkinlikte konuşan Belediye Başkanvekili İbrahim Cephaneci, Muratpaşa Belediyesi olarak her zaman kadınların yanında olmaya devam edeceklerini söyledi. Cephaneci, “Kadınların okumasına imkan vermeyenlere inat o kadınlarımıza okuma yazma öğretiyoruz. Kadınların çalışmasına izin vermeyenlere inat kadınlarımıza iş imkanı sunuyoruz. Şimdi de Türkiye’nin dört bir yanından kadın kooperatiflerini bir festivalde buluşturduk. Türkiye’de bir başlangıç yaptık” diye konuştu. 
 
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İHA                           
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ISPARTA HABER
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