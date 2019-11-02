Fenerbahçe, Kayseri deplasmanında

Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor'la karşılaşacak.

Fenerbahçe, Kayseri deplasmanında
TÜRKİYE
G.Tarihi: 02.11.2019 11:43
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor'la karşılaşacak.

İstikbal Mobilya Kayserispor ile Fenerbahçe arasında Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Son iki haftada aldığı galibiyetlerle lider Aytemiz Alanyaspor'la puan farkını 1'e düşürüp 17 puanla 2. sıraya yükselen sarı-lacivertliler, çıkışını Kayseri'de de sürdürme peşinde.

Sezona teknik direktör Hikmet Karaman'la başlayan İstikbal Mobilya Kayserispor'da daha sonra göreve gelen Samet Aybaba iki hafta görevde kaldı. Yeni teknik direktörü Bülent Uygun'la ilk maçına çıkacak sarı-kırmızılı ekip, ligde galibiyeti bulunmayan tek takım konumunda. İstikbal Mobilya Kayserispor, 4 puanla 18. ve son sırada yer alıyor.

Fenerbahçe'de 4 eksik

Fenerbahçe, Kayserispor maçına 4 futbolcusundan yoksun çıkacak.

Sarı-lacivertlilerde rahatsızlığı devam eden kaleci Harun Tekin'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Adil Rami, Nabil Dirar ve Max Kruse, İstikbal Mobilya Kayserispor karşısında forma giyemeyecek.

Bülent Uygun, 2 yıl sonra Süper Lig'de

İstikbal Mobilya Kayserispor'un yeni teknik direktörü Bülent Uygun, 2 yıl sonra Süper Lig'e döndü.

Son olarak Süper Lig'de 2017-2018 sezonunun başında Osmanlıspor'u çalıştıran Uygun, 5. haftada 17 Eylül 2017'de oynanan Sivasspor maçının ardından görevinden ayrılmıştı.

Daha sonra Katar'da takım çalıştıran Bülent Uygun, 2 yılı aşkın bir süre sonra Süper Lig'deki ilk sınavını, futbolculuğu döneminde önemli başarılar elde ettiği Fenerbahçe'ye karşı verecek.

Fenerbahçe ile Kayserispor 47. maça çıkıyor

İki takım arasında geride kalan 46 maçta Fenerbahçe 28, Kayserispor 8 galibiyet aldı, 10 maç da berabere sonuçlandı.

Sarı-lacivertlilerin 103 golüne, sarı-kırmızılılar 48 golle karşılık verdi.

Geçen sezonki maçları Kayserispor, İstanbul'da 3-2, evinde de 1-0'lık skorlarla kazandı.

Fenerbahçe son 6 maçta bir kez kazandı

Fenerbahçe, Kayserispor ile Süper Lig'de yaptığı son 6 maçtan birini kazanabildi.

Taraflar arasında 2016-2017 sezonunda İstanbul'daki karşılaşma 3-3 bitti, Kayseri'de kazanan taraf 4-1'lik skorla ev sahibi ekip oldu. 2017-2018 sezonunun ilk yarısında Kadıköy'deki müsabaka da 3-3 tamamlanırken, Fenerbahçe ikinci yarıda deplasmanda 5-0 galip geldi. Geçen sezon ise Kayserispor deplasmanda 3-2, evinde de 1-0 kazandı.

Öte yandan iki takım arasında ligdeki son 6 müsabakada taraftarlar toplam 28 gol izledi.

Kayseri'deki maçlar

Fenerbahçe ile Kayserispor, Kayseri'de yarın 24. kez karşılaşacak.

Kayseri'deki 23 lig maçında Fenerbahçe 11 galibiyet aldı, 7 maç berabere sonuçlandı, ev sahibi ekip sadece 5 kez taraftarlarına Fenerbahçe galibiyeti sevinci yaşattı.

Kayseri'de Fenerbahçe 37, Kayserispor ise 20 gol attı.

Tarihe geçen sonuçlar

Fenerbahçe, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisini Kayserispor karşısında elde etti.

Sarı-lacivertli takım, 1994-1995 sezonunda, 20 Kasım 1994'te cezası nedeniyle İzmir'de yaptığı maçta 8-1, 2004-2005 sezonunda 20 Şubat 2005'te İstanbul'da yapılan maçta da 7-0 galip gelerek, 62. sezonu yaşanan ligin tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisine imza koydu.

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