Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında yarın Almanya temsilcisi Bayern Münih ile sahasında karşılaşacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.45'te başlayacak.

Avrupa Ligi'nde sezona kötü başlayan Fenerbahçe Beko, geride kalan 6 haftada bir galibiyet elde edebildi.

Tek galibiyetini İstanbul'da Baskonia karşısında elde eden sarı-lacivertliler, deplasmanda Real Madrid, Kızılyıldız mts, AX Armani Exchange Milan, Maccabi FOX ve son olarak sahasında Zalgiris'e yenildi.

Avrupa'da 516. randevu

Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarındaki 516. maçına çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 515 karşılaşmada 296 galibiyet elde ederken, 219 yenilgi yaşadı.

Avrupa Ligi'nde ise 313 maça çıkan Fenerbahçe, 185 galibiyet alırken, 128 kez mağlup oldu.