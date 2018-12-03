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Fedakar baba çocuklarıyla oynayabilmek için bıçak altına yatıp 65 kilo verdi

Fedakar baba çocuklarıyla oynayabilmek için bıçak altına yatıp 65 kilo verdi
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 - Fedakar baba çocuklarıyla oynayabilmek için bıçak altına yatıp 65 kilo verdi 
  - 165 kiloluk kocasının kilo verdiğini gören 120 kiloluk eşi de 'kıskandım' deyip ameliyat masasına yattı 
 
- Obezite rahatsızlığı sebebiyle 165 kiloya ulaşan adam, çocuklarıyla oyun oynayabilmek için geçirdiği tüp mide ameliyatının ardından bir yılda 65 kilo verdi. Kocasının kilo verdiğine şahit olan kadın da 'kıskandım' deyip ameliyat masasına yattı. 
   Afyonkarahisar’da yaşayan evli ve 2 çocuk babası aşçı Serkan Çaltılı (40) son 10 yılda aşırı kilo almaya başladı ve 165 kiloya kadar ulaştı. Sağlık sorunlarının yanında, sosyal yaşamında da problemler yaşamaya başlayan Çaltılı, çocuklarıyla parkta istediği gibi oynayamayınca kilolarından kurtulmaya karar verdi. Serkan Çaltılı, 1 yıl önce 165 kiloyken Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü'nden Uzman Doktor Burhan Mayir'e tüp mide ameliyatı oldu. 1 yılda 65 kilo veren Çaltılı 120 kiloda olan eşi Ayşe Çaltılı'yı kıskandırmaya başladı. Eşinin de desteğiyle Ayşe Çaltılı da bir hafta önce aynı ameliyatı oldu ve yavaş yavaş kilo vermeye başladı. Baba Çaltılı ise en büyük arzusu olan kızlarıyla parkta dilediği gibi oynayabilmenin mutluluğunu yaşadı. Rutin kontrollerine gelen ve eşinin ameliyatına destek olan Serkan Çaltılı, geçtiğimiz yıl aynı tarihlerde operasyon geçirdiğini ve şu an sağlığının gayet iyi olduğunu söyledi. 
 
  "Çocuklarıyla oynayamıyordu" 
  Ameliyata 165 kilo ile girdiğini ve bir yılda 65 kilo verdiğini dile getiren Çaltılı, "Çok memnunum keşke daha önce olsaydım diye düşünüyorum. Kilolarım nedeniyle bir çok sorunum vardı ama bana ‘yeter artık’ dedirten nokta, çocuklarımla yeterince vakit geçiremememdi. Hele hele çocuklarımla parklarda oyun oynayamamak bana çok sıkıntı veriyordu. Buna son vermem gerektiğine karar verdim. Bu amaçla yola çıktım ve başarılı oldum" dedi. 
  Hedefinin 90 kiloya düşmek olduğunu söyleyen Çaltılı, "Artık istediğim hareketleri yapabiliyorum, yürüyebiliyorum, merdiven çıkabiliyorum. Çocuklarımla oyun parklarında oynayabiliyorum. Eşim de ben de kiloluyduk. Aynı koltukta oturamıyorduk. Ama şimdi beni gördü, cesaret geldi ve ameliyat oldu" diye konuştu. 
 
  "Eşimi kıskandım" 
  Ev işlerini yapamadığını ve yürümekte güçlük çekmeye başladığını dile getiren Ayşe Çaltılı, "Ameliyatın ardından eşimde çok büyük farklar oldu. Eşimi kıskandım her şeyi değişmeye başlamıştı. 'Ben de neden olmayayım' dedim Eşimi görerek karar verdim. 120 kiloyla ameliyata girdim hedefim 60’a düşmek. Şu an her şey yolunda gidiyor" dedi. 
  Operasyonu gerçekleştiren Uzman Doktor Burhan Mayir ise, "Serkan Çaltılı’yı bir sene önce ameliyat ettik. Gayet iyi yıl geçirdi, 60’ın üzerinde kilo verdi. İşini ve günlük işlerini daha rahat yapıyor. Eşi de kiloluydu, ona da ameliyatı yaptık. Her şey yolunda gidiyor. Eşi de Serkan gibi zayıflayacak, ikisi birden daha zayıf olacak" ifadelerini kaydetti. 
 
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İHA
                                         
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