- Antalya Büyükşehir Belediyesi, Manavgat ilçesinde yaşayan 77 yaşındaki Fatma Yavuz’un 57 yıllık su sıkıntısını sona erdirdi.Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT), Manavgat İlçesi’nin Hacıisalı Mahallesi’nde yaşayan, 9 çocuk annesi 77 yaşındaki Fatma Yavuz’un evine 57 yıl sonra içme suyu bağladı. ASAT ekipleri, Yavuz’un evinde musluk suyu aksın diye 2 bin metre yeni hat çekti ve hidrofor kurdu.Evi su gelen 77 Yaşındaki Fatma Yavuz, “Susuz hiçbir şey yapamadıklarını belirterek, içmesinden, temizliğine su bir ganimet. Çok güzel bir hizmet. Suyu olmayanlara Allah nasip etsin’’ dedi.İHA