- Henüz 6 aylıkken annesi tarafından terk edilen 10 yaşındaki küçük Fatma, annesi olarak bildiği teyzesini 2013 yılında trafik kazasında kaybedince önce büyük acı yaşadı. Fatma, 9 yaşına geldiğinde ise asıl annesinin yıllarca teyze dediği kadın olduğunu öğrenince ise hayatının şokunu yaşadı.Antalya’da yaşayan 10 yaşındaki Fatma isimli küçük kızın yaşadıkları, tam anlamıyla filmlere konu olacak cinsten. Trajik olay, bundan 10 yıl önce Kepez ilçesinde yaşanmaya başladı. 27 yıl önce eşini kaybeden 59 yaşındaki Fatma A.’nın, 3 çocuğundan küçük kızı H.A. (26), iddiaya göre henüz 16 yaşındayken evlenmek için Hatay’a gitti. Burada yaklaşık 3-4 yıl kalan H.A. daha sonra hamile olarak anne evine geri döndü. Antalya’da doğumunu gerçekleştiren H.A.’nın dünyalar tatlısı bir kızı dünyaya geldi. Yine iddiaya göre H.A., maddi durumdan dolayı kızına bakamayacağını söyleyerek henüz 6 aylık kızını annesine bırakarak tekrar Hatay'a gitti.Ne yapacağını şaşıran anneanne Fatma A. büyük kızıyla birlikte torununa bakmaya başladı ve ona kendisiyle aynı ismi verdi. Küçük Fatma, 5 yaşına geldiğinde ise annesi olarak bildiği kadını, trafik kazasında kaybederek büyük acı yaşadı.Fatma, anneannesiyle birlikte 3 odalı evde yaşamaya devam ederken, 2017 yılında hayatının şokunu yaşadı. Sağlık sorunu yaşayan anneanne, öleceğini düşünüp acı gerçeği torunuyla paylaştı. Minik Fatma, yıllar sonra evinde ağırladığı, Hatay’a yanına gittiği teyzesinin gerçek annesi olduğunu, trafik kazasında kaybettiği kadının ise teyzesi olduğunu öğrendi. Küçük yaşta yaşadıklarıyla neye uğradığını şaşıran Fatma, şu sıralar teyzesi olarak bildiği annesini istemiyor. Onun tek istediği kendisine hayatı boyunca destek olan anneannesine sımsıkı sarılmak.Torunuyla acı gerçeği 1 yıl önce paylaştığını belirten anneanne Fatma A., "Teyzesini annesi olarak biliyordu. Bir yıl önce ben rahatsızlandım ve ona her şeyi anlattım. ‘Kızım, anne dediğin teyzen, teyze dediğin annendi diye’ açıklama yaptım. Bana bir şey olursa, en azından kapısı olur diye anlattım. Onun yanına götürdüm 10-15 gün kaldıktan sonra geri döndük. Annesine tepkili. ‘Beni emzirmedi’ diye istemiyor. Ben ölesiye kadar onu bırakmam ama öldükten sonra Allah’ım büyüktür, elbet bir kapı açılır" dedi.Torunun kendisine her konuda yardımcı olduğunu dile getiren Fatma A., eşinden kalan emekli maaşıyla zor şartlar altında geçinmeye çalıştıklarını söyledi. Kazada hayatını kaybeden büyük kızından kalan bir torununa daha baktığını belirten Fatma A., "Kahvaltımızı beraber hazırlıyoruz, bulaşığımızı beraber yıkıyoruz. Çok yardımcı oluyor bana. Eğitimi devam ediyor, inşallah ileride kendi ayaklarının üzerinde durabilir. Zorlanıyoruz tabi. Evin masrafı, çocukların eğitimi oluyor. Birbirimize sarılarak ayakta durmaya çalışıyoruz" diye konuştu.Acı gerçekle yüzleştikten sonra kendisini çok kötü hissettiğini söyleyen talihsiz Fatma ise, "Anneannemi çok seviyorum, o benim her şeyim. Annemi hiç sevmiyorum. Teyzemin, annem olduğunu duyunca çok kötü hissettim kendimi. Onun annem olduğuna hiç inanmak istemedim ama annem çıktı. Onun yanına gittim, ‘sen benim kızımsın, seni çok seviyorum’ dedi ama içimde bir gıdım bile sevgisi yok. Anneannem ve teyzem benim hiç yanımdan ayrılmadı. Hep bana destek oldular, her şeyime yardım ettiler" diyerek, duygularını dile getirdi.İHA