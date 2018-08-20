- Murtapaşa Belediyesi tarafından hizmete açılan Falez Plajları ve kafeler, Kurban Bayramı boyunca tam kapasite ile hizmet vermeye devam edecek.Falez Plajları ve kafeler 9 günlük Kurban Bayramı süresince tam kapasite ile vatandaşların hizmetinde olacak. Murtapaşa Belediye İşletme İştirakler Müdürlüğü tarafından hizmet verilen, İnciraltı, Konserve Koyu, Engelsiz Kafe yanında bulunan Mobil, Erdal İnönü ve Erenkuş Falez Plajları, Akdeniz’in mavilikleri ile buluşmak isteyen misafirlerini bekliyor. Giriş ücretinin alınmadığı Falez Plajlarında şemsiye, şezlong ve kafeterya hizmetleri veriliyor. Antalya’nın Balkonu olarak adlandırılan Ziya Gökalp ve Erdal İnönü Kent parkları içerisinde bulunan kafelerde bayram süresince tüm vatandaşların hizmetinde olacak.İHA