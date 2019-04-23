Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde evde eğitim gören bedensel engelli öğrenciyi ziyaret eden arkadaşları, odayı bayrak ve balonlarla donatıp 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.Bedensel engelli nedeniyle ilçeye bağlı Kümbet köyündeki evinde eğitim gören 11 yaşındaki Melisa İncikli'ye, arkadaşları sürpriz ziyaret gerçekleştirdi.Melisa'nın odasını bayrak ve balonlarla donatan arkadaşları, pasta keserek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.Yazdığı "23 Nisan" adlı şiiri okuyan Melisa da arkadaşlarının yaptığı sürprizden duyduğu mutluluğu dile getirdi.Sınıf öğretmeni Turgut Kaya, yaptığı açıklamada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda her çocuk gibi Melisa'nın da mutlu olmaya hakkı olduğunu belirterek, "Arkadaşlarıyla beraber evine geldik. Odasını süsledik. Melisa çok mutlu oldu. Şiir okudu. Arkadaşlarıyla güzel vakit geçirdi. Onun mutlu olması bizleri de sevindirdi." diye konuştu.Öğrencilerden Arda Öcal da 23 Nisan'da okuldaki kutlamalara katılamayan Melisa'ya sürpriz yaptıklarını, bu yıl bayramı birlikte kutladıklarını söyledi.Melisa'nın annesi Nuriye İncikli ise kızının 23 Nisan kutlamasına katılamadığını ancak arkadaşlarının yaptığı sürpriz sayesinde çok büyük mutluluk yaşadığını ifade etti.OSMANİYE (AA) -