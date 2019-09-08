KONYA - Türkiye, hızlı ve konforlu tren yolculuğu ile 13 Mart 2009'da Ankara-Eskişehir arasında açılan Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı ile tanıştı. Böylece, Ankara-Eskişehir arasındaki seyahat süresi 1 saat 25 dakikaya düştü.

AA muhabirinin Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ'den derlediği bilgilere göre, Türkiye genelinde halen 4 hatta seferlerini sürdüren YHT ile bugüne kadar 50 milyondan fazla yolcu seyahat etti.

Bugüne kadar 37 bin evcil hayvan taşındı

Yine aynı hatlarda bu zamana kadar kedi, köpek, kuş ve balık gibi toplam 37 bin evcil hayvan yolculuk yaptı.

YHT'lerde 2011'de 268 evcil hayvan taşınırken bu sayı 2012'de 273, 2013'te 293, 2014'te 2 bin 321, 2015'te 3 bin 836, 2016'da 4 bin 684, 2017'de 7 bin 84 ve 2018'de ise 9 bin 559 oldu.

Bu yılın 8 ayında ise 8 bin 653 hayvan sahibi YHT'yi tercih etti.

Otobüs ve uçakların yanı sıra evcil hayvanların yolcularla birlikte seyahat etmesine imkan sağlayan YHT, hayvan sahiplerinin öncelikli tercih ettiği ulaşım araçlarından biri haline geldi.

Yüzde 50 indirimli taşınıyorlar

TCDD tarafından kimlik kartı ve veteriner sağlık raporu bulundurulması zorunlu olan hayvanlar, trenlerde yüzde 50 indirimli olarak taşınıyor.

Yolcular internet üzerinden de "evcil hayvan" seçeneğini tercih ederek biletlerini indirimli olarak alabiliyor.

Ayrıca 2014'ten bugüne kadar anahat trenlerinde 9 bin 62 ve bölgesel ekspreslerde ise 4 bin 852 evcil hayvan yolcukluk yaptı. Ancak anahat trenlerinde yataklı ve kuşetli vagonlara evcil hayvan kabul edilmiyor.