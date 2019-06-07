Eshab-ı Kehf'te bayram tatili yoğunluğu

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kahramanmaraş'taki Eshab-ı Kehf Külliyesi'nde Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Eshab-ı Kehf'te bayram tatili yoğunluğu
TÜRKİYE
G.Tarihi: 07.06.2019 16:42
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Eshab-ı Kehf'te bayram tatili yoğunluğu
- UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kahramanmaraş'taki Eshab-ı Kehf Külliyesi'nde Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kahramanmaraş'taki Eshab-ı Kehf Külliyesi'nde Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.
Antalya, Ankara, İstanbul, Konya, Gaziantep gibi illerden kente gelen ziyaretçiler Roma döneminde Hristiyanlığı kabul ettikleri için putperestlerin zulmünden kaçarak 309 yıl uyudukları kaynaklarda geçen 7 gencin, köpekleri Kıtmir ile sığındığı ve yüzlerce yıl burada uyudukları mekan olarak bilinen, milattan sonra 466 yılında yapılan mescidiyle en eski ziyaretgahlardan olan Eshab-ı Kehf Külliyesi'ni gezerek, ibadet ediyor.
Roma, Anadolu Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet döneminden izler taşıyan külliye ve mağara bayram dolayısıyla hem de cuma günü olması dolayısıyla yoğun günlerini geçiriyor.
Ziyaretçilerden Mehmet Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, halkın bu tarihi mekana daha çok gelmesini ve manevi havasını solumasını istediklerini belirterek, "Eshab-ı Kehf gerçekten de huzur dolu bir mekan. Afşin Belediyesi buraya güzel yatırımlar yapmış. Eshab-ı Kehf'in her zaman dolup taşmasını arzu ediyoruz." dedi.
Konya'dan Kahramanmaraş'a gelen Ethem Yıldırım ise Eshab-ı Kehf'in manevi havasından etkilendiğini söyledi.
Eshab-ı Kehf'i çok güzel bulduklarını anlatan Yıldırım, "Büyüleyici bir yer. Burada tarihimiz korunmuş. Ortam çok güzel, herkesin buraya gelerek bu maneviyatı yaşaması gerek." diye konuştu.
Her tatilde Eshab-ı Kehf'i ziyaret etmeye çalıştığını aktaran Habibe Özdemir de "Tatilde memleketimize geldik. İstanbul'da da elimizden geldiğince Eshab-ı Kehf'i tanıtmaya gayret ediyorum. Burada çektiğim fotoğraflarla olsun ve buradan aldığımız hediyelerle olsun Eshab-ı Kehf'in Afşin'de olduğunu herkese anlatıyorum. Bugünde cuma namazı dolayısıyla geldik ibadetimizi yaptık ve duamızı ettik. Buraya hizmet veren herkesten Allah razı olsun" ifadesini kullandı. 
Gaziantep'ten gelen İsmail Dağlı da bayram tatilini de fırsat bilerek manevi mekana geldiğini dile getirdi. 
 
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KAHRAMANMARAŞ (AA) - 
 
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