Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde "Engelleri spor ile aşıyoruz" sloganıyla 5. Geleneksel Atletizm ve Spor Şenliği düzenlendi.Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından şehir stadyumunda gerçekleştirilen şenliğe, rehabilitasyon merkezlerinden zihinsel ve bedensel engelli sporcular katıldı.Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, burada yaptığı konuşmada, engellilerin yaşamlarını kolaylaştırmak ve sosyal yaşantılarına destek olmak amacıyla sportif ve kültürel faaliyetler yürüttüklerini belirterek, "Spor yapmaya hiçbir engel olmadığının en güzel örneğini özel sporcularımız gösteriyorlar" dedi.Barfiks, koşu, mekik ve uzun atlama gibi yarışların yapıldığı etkinlikte dereceye girenlere ödül verildi.OSMANİYE (AA) -