Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşayan 76 yaşındaki yürüme engelli Mustafa Karagöz, 40 yıl çorap sattığı caddede, 20 yıl önce bir doktorun desteğiyle aldığı boya sandığıyla, ayakkabı boyayarak geçimini sağlıyor.- Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşayan 76 yaşındaki yürüme engelli Mustafa Karagöz, 40 yıl çorap sattığı caddede, 20 yıl önce bir doktorun desteğiyle aldığı boya sandığıyla, ayakkabı boyayarak geçimini sağlıyor.İlkokulu bitirdikten sonra okula gitmeyen Karagöz, 13 yaşındayken geçirdiği bir rahatsızlık sonucu yürüme yetisini kaybetti. Karagöz, o dönemde çevresindekilerin de desteğiyle hem aile bütçesine katkıda bulunabilmesi hem de sosyalleşmesi için Malatya Caddesinde bir binanın önüne açtığı tezgahta çorap satmaya başladı.Yaklaşık 20'li yaşlardayken akrabası olan Besime Karagöz'le evlenen Mustafa Karagöz'ün, 1'i kız 6 çocuğu oldu.Çocuklarını 40 yıl boyunca her gün aynı yere açtığı tezgahında çorap satarak büyüten Karagöz, aradan geçen zamanla satışlarının düşmesi üzerine, önünde çorap sattığı binada muayenehanesi bulunan bir doktorun önerisi ve yardımıyla boya sandığı alarak, aynı yerde ayakkabı boyamaya başladı.Yaklaşık 20 yıldır ayakkabı boyacılığı yaparak evine ekmek götüren Karagöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşini 2017 yılında kaybettikten sonra kışları İstanbul'da yaşayan çocuklarının yanına gittiğini söyledi.Çocuklarının "Artık yeter çalışma, burada kal" demelerine rağmen kapalı alanda yaşamayı sevmediği için, bahar aylarıyla birlikte Elbistan'a döndüğünü ifade eden Karagöz, kaldırımdaki tezgahını açıp ayakkabı boyadığını belirterek, şunları kaydetti:"Çocukken geçirdiğim bir rahatsızlık sonrası engelli oldum. Hayatımı sürdürebilmek için bir müddet sonra kaldırımlarda çorap satmaya başladım. Çorap satışı zayıfladığı için önünde satış yaptığım binada muayenehanesi olan bir doktorun önerisi ve maddi desteğiyle boya sandığı alarak ayakkabı boyamaya başladım. 20 yıldır aynı yerde ayakkabı boyuyorum, alışkanlık oldu, bırakamıyorum. Çok şükür kazanıyorum. Başladığım işten pişman değilim."Karagöz, devletin kendisine yaklaşık 8-10 yıl önce engelli maaşı bağladığını ancak sevdiği için boyacılığı bırakamadığına değinerek, "Yine çorap alıp satıyorum, boyacılık yapıyorum. Zaman böyle geçiyor, iş yapmadan evde oturarak yaşayamam." diye konuştu.Uzun yıllardın ayakkabılarını Karagöz’e boyatan Ali Armut ise kendisini yıllardır tanıdığını belirterek "Engelli olmasına rağmen çalışarak geçimini sağlıyor, yaşamını sürdürüyor. Örnek olacak bir yaşam sürüyor." dedi.Cadde esnafından Mustafa Bahcivan da Mustafa Karagöz'ün tıpkı dükkanını açar gibi sabah erkenden kaldırımdaki yerine geldiğini ve tezgahını açtığını dile getirerek, "Akşam biz iş yerini kapatırken kendisi de tezgahını toplayıp evine gidiyor. Onun bu azmi herkese örnek olmalı." ifadelerini kullandı.KAHRAMANMARAŞ (AA)