Antalya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’ye örnek olacak Mola Evleri Projesi’ni hayata geçirdi. Engelli çocuklar ve ailelere hizmet verecek Mola Evleri’nin açılışı törenin de konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, engelli ailelere de ‘engelli oteli’ müjdesini paylaştı. Türel, “Bana bir şey olursa evdeki engelli bireye acaba kim bakar?” diyen aile yakınları, artık gözü açık gitmeyecek. Bunu da tamamladığımızda benim de gözüm açık gitmeyecek” diye konuştu.Büyükşehir Belediyesi ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde Kepez, Konyaaltı ve Muratpaşa ilçelerinde pilot olarak 3 okulun bahçesinde inşa edilen Mola Evleri’nden Muratpaşa İlçesinde Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesindeki ‘Falez Mola Evi’ nin açılışı gerçekleşti. Engelli bireylerin rahatlıkla ulaşabildiği, kısmi zamanlı veya günübirlik bakılarak, keyifli zaman geçirebileceği tek katlı binalar olarak tasarlanan Mola Evi’nin açılışı için okul bahçesinde tören düzenlendi. Burada konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, engelli ve yakınlarına yaptıkları hizmetlerin gururunu yaşadıklarını belirterek, yeni büyük bir proje içerisinde daha olduklarını müjdeledi.Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdikleri mola evlerinin benzerlerinin sadece gelişmiş yerlerde olduğunun altını çizen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, “ Özel çocuklarımız ve aileleri için son derece önemli bir ihtiyacı karşılayacağımız mola evlerinin dünya şehri Antalya’ya çok yakışacağına inanıyorum” dedi.Birçok sosyal projede eşi Ebru Türel’in fikir annesi olduğunu belirten Türel, yurt dışı seyahatleri sırasında benzer mola evlerini görerek akıllarına böyle bir fikrin geldiğini söyledi. Bu düşünceyle engelli mola evlerini hayata geçirdiklerini aktaran Türel, “Pilot okul olarak belirlenen 3 merkezdeki en büyük ilçemizde, onların bahçelerinde özel gereksinimli çocuklar için ana sınıfı ile eğitime destek odaları inşa ettik. Milli Eğitim Müdürlüğümüze özellikle teşekkürü bir borç biliyorum. Hemen hemen bir hafta geçmiyor ki Milli Eğitim Müdürlüğümüzle ortak bir projede birlikte oluyoruz. Bundan böyle evinde engelli birey olan aileler, anneler, babalar, 3 ila 23 yaşında arasındaki engelli çocuğunu, evladını, yakınını, bugün Muratpaşa’da açıyoruz, sonrasında Kepez ve Konyaaltın’da birer tane daha açacağız. Evine en yakın mola evine getirip bırakmak suretiyle gün içerisinde hastaneye, adliyeye veya işinin olduğu kamu kurumu neredeyse oraya rahatlıkla gidebilecek. Bizde o kardeşimize gün boyu gözümüz gibi bakacağız. Bir çok engelli kardeşimizin yakınından ben bizzat duydum. Bazen engelli yakınınızı bırakacak yer olmadığı için, evinizin ihtiyacını karşılamak üzere çarşıya, pazara bile gidemediniz. Elektrik, su faturalarınızı bile yatıramıyorsunuz. İşte şimdi bu sıkıntıların hepsi Allah’ın izniyle bitiyor” diye konuştu.“Hedefimiz her anlamda engelsiz bir Antalya” diyen Türel, konuşmasını şöyle sürdürdü:“Bu hedefimizi gerçekleştirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Sizlerin isteklerini dinleyip, kendimize bir yol haritası çizerek plan ve projelerimizi uyguluyoruz. Her zaman sizin yanınızda olduğumuzu bilmenizi isterim. Engelli kardeşlerimiz, engelli hemşehrilerimiz, Büyükşehir belediyesi olarak daima öncelik listemiz içerisindedir. Çalışma arkadaşlarımla birlikte, bu kardeşlerimiz için ne yapabiliriz diye her zaman düşünüyoruz. Hedefimiz, sizler için Antalya’yı daha engelsiz hale getirmek. Bu hedefe doğru da adım adım ilerliyoruz.”Daha önce engelli rehabilitasyon merkezi, sesli adımlar projesi gibi çalışmalarla özel bireylere verdikleri öneme işaret eden Türel, ‘Bana bir şey olursa evde engelli çocuğuma kim bakar’ diye düşünen engelli aileleriyle bir müjdeli haberi paylaştı. Türel, “Çağdaş bir ülkede ne varsa şimdi Antalya’da var. Ancak bir eksiğimiz var. Onu da inşallah bir dahaki dönem nasip olursa, planlamanın gayreti içerisindeyiz. Engelli annenin, babanın veya engelli bireyi olan ailelerin en büyük sıkıntısı ve hayatları o endişeyle geçiyor, ‘Bana bir şey olursa evdeki engelli bireye acaba kim bakar?” İnşallah şimdi onun da tedbirlerini alacağız. Artık ileride engelli yakını olan aileler gözü açık gitmeyecek, onlara da engelli huzur evleriyle yine biz yerel yönetim olarak sahip çıkacağız. Adeta bir engelli oteli seviyesinde bir şey olacak. Bunu da tamamladığımızda benim de gözüm açık gitmeyecek” ifadelerini kullandı.Antalya Valisi Münir Karaloğlu, son 15 yıldır Türkiye’de engelli bireyler için devlet ve yerel yönetimlerin engelleri kaldırmaya yönelik gerçekleştirdiği çalışmalara dikkat çekti. Türel’in koyduğu Engelli oteli hedefine değinen Karaloğlu, “Mola evinin kurdelesini kesmeden yeni hedef koydu. ‘5 yıldızlı huzur evleri’ dedi. Bunlar 15 yıl önce Türkiye’nin konuşamayacağı meselelerdi” dedi.Türkiye Cmhuriyeti’nin sosyal bir hukuk devleti olduğuna işaret eden Karaloğlu, “Toplumun kesiminde her kesimine dokunan devlettir sosyal devlet. Tabi ki engelli çocuklarımızın ağırlıklı yükü maalesef annelerin üzerinde, en büyük fedakarlığı onlar yapıyor. İşte onları bir nebze nefes aldıracak bir proje bu” diye konuştu.Konuşmanın ardından Türel ve Vali Münir Karaloğlu, özel çocuklarla birlikte mola evinin açılışını gerçekleştirdi, sınıfları ziyaret ederek yine özel çocuklara hediyeler verdi.‘Özel Gereksinimli Çocuklar İçin Okul Öncesi Anasınıfı ve Eğitime Destek Odaları’ şeklinde hizmet verecek. Ailelerin engelli çocuklarını güvenle emanet edebileceği Mola Evleri, özel çocukların sosyal becerilerini geliştirebileceği alanlar olarak öne çıkıyor. Proje, Antalya’da yaşayan özel gereksinimli çocuk sahibi olan ailelere büyük kolaylık sağlayacak. Ailelerin sosyal ve kültürel yaşama entegre olabilmelerini, çocuklarıyla ilgilenirken yapamadıkları günlük rutin işlerini de yapabilmelerine imkan tanıyacak. Aileler, çocuklarını kısmi zamanlı veya günübirlik olarak Mola Evine emanet edebilecek.Hizmet almak isteyen aileler, bir gün öncesinden Mola Evleri ile irtibata geçerek randevu alabilecek. Mola Evi hizmetinden yüzde 80 ve altında engeli olan okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise yaş grubundaki engelli bireyler yararlanabilecek.İHA