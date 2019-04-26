"Endüstriyel Siber Güvenlik Konferansı"na araştırmalar bekleniyor

- Kaspersky Lab, Eylül 2019’da düzenlenecek Endüstriyel Siber Güvenlik Konferansı’nda sunulacak araştırmaları toplamaya başladı

- Siber güvenlik uzmanları operasyonel teknolojilerin siber güvenliği hakkında yaptıkları araştırmaların bulgularını ve çalışmalarını, düzenlenecek konferansta katılımcılara sunma fırsatına kavuşacak



Kaspersky Endüstriyel Siber Güvenlik Konferansı, siber güvenlik trendleri ve tehdit alanı konusunda fikir alışverişi yapılacak bir platform sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, endüstriyel işletim sistemlerinin siber güvenliği tüm dünyada kurumların endişe duyduğu bir konu. Kaspersky Lab tarafından yayınlanan son raporda, şirketlerin dörtte üçünden fazlasının (yüzde 77) endüstriyel kontrol ağlarına yönelik bir siber saldırıya uğrayacağına inandığı ortaya çıktı.

Endüstriyel kontrol sistemi yöneticileri ve güvenlik profesyonellerinin bu soruna yönelik en iyi yaklaşımı benimsemesine yardımcı olmak için düzenlenen Kaspersky Endüstriyel Siber Güvenlik Konferansı, siber güvenlik trendleri ve tehdit alanı konusunda fikir alışverişi yapılacak bir platform sunuyor.

18-20 Eylül'de Rusya’nın Soçi şehrinde düzenlenecek olan konferansta yüzlerce OT güvenlik uygulayıcısı, siber güvenlik yöneticisi, kontrol sistemi mühendisi, kritik altyapı profesyonelleri, basın mensubu ve analist bir araya gelecek.

Kaspersky Lab, sektör uzmanlarını da etkinliğin bir parçası olmaya ve OT güvenliği araştırmalarını, vaka müdahale örneklerini veya sektörün karşı karşıya olduğu siber risklere karşı yenilikçi yaklaşımlarını paylaşmaya davet ediyor.

Araştırmalar 1 Haziran'a kadar gönderilebilecek. Başvuru formunu konferansın web sitesinde yer alıyor. Konferans komitesi tarafından seçilen başvuru sahiplerinin seyahat masrafları üstlenilecek.

2018’de Kaspersky Endüstriyel Siber Güvenlik Konferansı’na 20 ülkeden 250 kişi katıldı. Konferansta söz alan 40 konuşmacı arasında Marty Edwards (International Society of Automation, ISA), Edward Marszal (Kenexis), Patrick Miller (Archer International) ve Miguel Garcia-Menendez (iTTi) gibi tanınmış uzmanlar ve endüstriyel kurum yöneticileri yer aldı.



İSTANBUL (AA) -

