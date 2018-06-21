', 'auto'); ga('send', 'pageview');
Isparta yaş pasta siparişi

En güzel balkon ve bahçe sahipleri ödüllerini aldı

En güzel balkon ve bahçe sahipleri ödüllerini aldı
TÜRKİYE 0
Isparta Düğün Salonları
  - En güzel balkon ve bahçe sahipleri ödüllerini aldı   
 
 Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl üçüncü kez düzenlediği ‘En Güzel Bahçe, Balkon ve Hobi Bahçesi Yarışması’nda dereceye girenler ödüllerini düzenlenen törenle aldı.   
  Büyükşehir Belediyesi’nin Antalya’da yeşil dokuyu çoğaltmak, çevre ve doğa sevgisini şehrin her noktasında hissedilmesini sağlamak amacıyla bu yıl üçüncü kez düzenlediği En Güzel Bahçe, Balkon ve Hobi Bahçesi Yarışması ödülleri sahiplerini buldu. Gelenekselleşen yarışmada bu yıl 6 farklı kategoride; En Güzel Balkon, Konut Bahçesi, Apartman Bahçesi, Site Bahçesi, İşyeri Bahçesi ve bu yıl eklenen Hobi Bahçesi kategorilerinde ödül dağıtıldı. Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası önünde gerçekleştirilen ödül törenine Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Birol Ekici, Jüri Başkanı Doç. Dr. Reyhan Erdoğan,  meclis üyeleri, daire başkanları ve davetliler katıldı. 
 
  Ekici: “Antalya dünyanın gözdesi” 
  Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Birol Ekici, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in selamlarını ileterek, ödül alanların her birini daha sonra ziyaret edip, tebrik edeceğini söyledi. Antalya’nın çevre alanında uluslararası düzeyde kazandığı başarılara değinen Genel Sekreter Ekici, “2015’te Kanada’da yapılan bir yarışmada kentimiz 5 Yıldızlı Çiçek Ödülü’ne layık görüldü.  2016’da EXPO’ya ev sahipliği yaptık ve bütün dünya kentleri orada yarıştılar. Bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz En Güzel Bahçe, Balkon Yarışmasına Hobi Bahçesi kategorisini ekledik. 104 katılımcının her biri aslında ödüle layık. Jüri üyelerimiz de çok titiz bir çalışma yürüttü. Antalya’yı dünyanın en güvenli, en yaşanabilir, en yeşil ve en güzel kenti haline birlikte getireceğimize yürekten inanıyorum.” 
 
  Erdoğan: “Çok detaylı değerlendirme” 
  Jüri Başkanı Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Reyhan Erdoğan ise “Farklı kurum ve kuruluşların mensubu olan 9 kişilik bir jüri ile yarışmaya katılan eserleri çok detaylı kriterlerle değerlendirdik. Hiçbir etki ve baskı altında kalmadan cesaretle kararlarımızı verdik” dedi. 
 
  42 bin lira para ödülü 
  Daha sonra dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. Her bir kategoride birinciye 4 bin TL, ikinciye 2 bin TL, üçüncüye ise 1000 TL para ödülü verildi. Yarışmada toplam da 42 bin lira para ödülü dağıtıldı. 
 
  Kazananlar 
  Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı, Döşemealtı ve Aksu ilçelerini kapsayan  En Güzel Bahçe, Balkon ve Hobi Bahçesi Yarışması’nı kazanan isimler şöyle: 
  Apartman Bahçesi; Yasemin Soyseçkin, Bünyamin Safa Yazgan, Yusuf Demir. 
  Site Bahçesi; Osman Ciğerim (Özpınarlar Casa Diva Sitesi), Mehmet Tongal   ( Gloria Loft Evleri ), Sedat Özalp (Legno Park Sitesi). 
  Konut Bahçesi; Barış Ergül, Erkan Yallıoğlu, Asiye Çayır Uçkan. 
  İş Yeri Bahçesi; Muzaffer Koçak, Hüseyin Küçükcoşkun, Gülşen Doğan. 
  Balkon; Ayten Çakmak, Mehtap Özkavak, Dilek Sönmez. 
  Hobi Bahçesi; Yasemin Karadeniz, Ferhat Arzuman, Hasan Çetinkaya. 
 
AW425489_01AW425489_02AW425489_03


İHA                           
Yazdır
ISPARTA HABER
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da Nüfus Müdürlüğü’nün ‘Geçici Kimlik Belgesi’ mesaisi
Isparta'da travesti fuhşuna polis baskını
ISPARTA'DA GÜLKÖŞK HİZMETE BAŞLIYOR
İzinlerle ilgili çok önemli değişiklik!
Patates ve soğana müdahale geliyor
Asgari ücret destek tutarı belli oldu
Öğrencilere 3 ayda 4 bin 809 TL
Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
Hayvan otlatan çoban, yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti
Isparta Belediyesi, Atatürk Parkını kendi işletecek
Isparta Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğünün Basın Bülteni​
Öğrenciler dikkat! Yeni dönem başlıyor
Maaşlar 637 TL, ikramiyeler 27 bin TL artacak
Son 1261 gün emekliliği belirler
Uluborlu'ya dışarıdan kiraz girişi yasaklandı
Isparta itfaiyesinden yılan operasyonu
7 BÖLGEDEN GELEN YÖRESEL LEZZETLER KOLANCI ŞARKÜTERİ'DE
Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu
Yeni dönem başladı! Artık satamayacaklar
Isparta MHP Milletvekili adaylarından ITSO’ya seçim ziyareti
ISPARTA'DA TIBBİ SÜLÜK PROJESİ
Isparta’ya kuvvetli yağış uyarısı!
9.Cumhurbaşkanı Demirel, adını taşıyan üniversitede anıldı
Isparta Sütçüler’de Kekik ve Gül Şenliği
Isparta'nın seçimden beklentisi ne?
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

En komik halleriyle 'yurdum insanları'En komik halleriyle 'yurdum insanları'
En az yakıt tüketen araçlar 2018En az yakıt tüketen araçlar 2018
ISPARTA GÜL FUARI VE FESTİVALİ 2018ISPARTA GÜL FUARI VE FESTİVALİ 2018
Türkiye’nin ilk Gül Müzesi Isparta'daTürkiye’nin ilk Gül Müzesi Isparta'da
Beyin yakan bulmacalarBeyin yakan bulmacalar
ISPARTA SAN-TEK FUARINDAN ÇOK ÖZEL KARELERISPARTA SAN-TEK FUARINDAN ÇOK ÖZEL KARELER
Atlı timin kadın süvarileriAtlı timin kadın süvarileri
En komik halleriyle 'yurdum insanları'En az yakıt tüketen araçlar 2018ISPARTA GÜL FUARI VE FESTİVALİ 2018Türkiye’nin ilk Gül Müzesi Isparta'daBeyin yakan bulmacalarISPARTA SAN-TEK FUARINDAN ÇOK ÖZEL KARELERAtlı timin kadın süvarileri
ISPARTA GÖZ HASTANESİISPARTA İÇ GİYİMISPARTA PVC BayileriISPARTA OTO EKSPERTİZisparta perdeISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Güneykent'te coşku dolu hasat festivaliGüneykent'te coşku dolu hasat festivali17 Haziran 2018
Isparta'da Deniz bisikleti alabora olduIsparta'da Deniz bisikleti alabora oldu15 Haziran 2018
Çalışanlar dikkat! 4 gün izin hakkınız varÇalışanlar dikkat! 4 gün izin hakkınız var18 Haziran 2018
Hayvan otlatan çoban, yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti Hayvan otlatan çoban, yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti 21 Haziran 2018
Güneykent 4. Gül Hasat Festivali başladıGüneykent 4. Gül Hasat Festivali başladı17 Haziran 2018
Isparta Belediyesi, Atatürk Parkını kendi işletecekIsparta Belediyesi, Atatürk Parkını kendi işletecek20 Haziran 2018
Isparta’ya kuvvetli yağış uyarısı!Isparta’ya kuvvetli yağış uyarısı!18 Haziran 2018
Isparta Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğünün Basın Bülteni​Isparta Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğünün Basın Bülteni​20 Haziran 2018
Yeni dönem başladı! Artık satamayacaklarYeni dönem başladı! Artık satamayacaklar19 Haziran 2018
Erdoğan talimat verdi! Askerlikte yeni modelErdoğan talimat verdi! Askerlikte yeni model18 Haziran 2018
Deniz bisikletiyle göle açılan İranlı genç hayatını kaybetti Deniz bisikletiyle göle açılan İranlı genç hayatını kaybetti 16 Haziran 2018
Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulunduYalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu19 Haziran 2018
Maaşlar 637 TL, ikramiyeler 27 bin TL artacakMaaşlar 637 TL, ikramiyeler 27 bin TL artacak20 Haziran 2018
Isparta’da protokol bayramlaştı Isparta’da protokol bayramlaştı 15 Haziran 2018
Isparta polisi hem denetledi hem bayramlaştı Isparta polisi hem denetledi hem bayramlaştı 16 Haziran 2018
ISPARTA'DA TIBBİ SÜLÜK PROJESİISPARTA'DA TIBBİ SÜLÜK PROJESİ18 Haziran 2018
Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyorMilyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor21 Haziran 2018
Son 1261 gün emekliliği belirlerSon 1261 gün emekliliği belirler20 Haziran 2018
Isparta itfaiyesinden yılan operasyonu Isparta itfaiyesinden yılan operasyonu 20 Haziran 2018
İzinlerle ilgili çok önemli değişiklik!İzinlerle ilgili çok önemli değişiklik!21 Haziran 2018