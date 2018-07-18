En büyük korkuları elektrik kesilmesi

En büyük korkuları elektrik kesilmesi
TÜRKİYE
G.Tarihi: 18.07.2018 13:54
0
Isparta Düğün Salonları
 
  - En büyük korkuları elektrik kesilmesi 
  - SMA hastası minik Uğur'un ilaç umudu 
  - Aile, SMA hastası 1.5 yaşındaki bebeklerine derman olan ve üç doz kullanıldıktan sonra kesilen ilacının geri verilmesini talep etti 
  - Bebekleri 5 cihaza bağlı yaşayan ailenin en büyük korkusu ise elektriklerin kesilmesi 
 
Antalya’da bir aile Spinal Muskuler Atrofi (SMA) hastası 1.5 yaşındaki bebeklerine derman olan ve üç doz kullanıldıktan sonra kesilen ilacının geri verilmesini talep etti. Bebekleri 5 cihaza bağlı yaşayan ailenin en büyük korkusu ise elektriklerin kesilmesi. 
  Kepez ilçesinde yaşayan ev hanımı 36 yaşındaki Nurgül ve turizm işçisi 33 yaşındaki Ahmet Kanat çiftinin kızları 10 yaşındaki Ceylan’ın ardından 1.5  yıl önce de Uğur adını verdikleri bir erkek çocukları dünyaya geldi. Bebeğin 30 günlük olduğunda nefes almada zorluk ve hareketlerinde yavaşlama olduğunu gören çift, çocuğu hemen doktora götürdü. Yapılan tahlillerin ardından minik çocuğa halk arasında 'gevşek bebek sendromu' olarak bilinen ve bir tür kas hastalığı olan SMA Tip 1 tanısı konuldu. Hastalık nedeniyle hiç konuşamayan, ayakta duramayan ve solunum cihazına bağlanan küçük bebek, burnuna takılan tıbbi hortumla beslendi. 
 
  "5 cihaza bağlı yaşıyor" 
  Şimdi evde bakımını yaptıkları çocuklarının tedavisi için gerekli ilacın 2016'da Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) kullanıma başlamasıyla umutlanan Kanat çifti, 3 doz kullandıkları ilaçla çocuklarına iyileşmeler gördü. Bir süre önce ise protein kaçağı olması nedeniyle Uğur bebeğe verilecek olan dördüncü doz ilaç kesildi. Aile dördüncü dozu almadan, beşinci doza ret cevabı aldıklarını öğrenince, büyük bir şok yaşadı. Tahlillerini gönderen ve karışıklığın giderilmesi için bir aydır beklediklerini dile getiren Kanat ailesi, çocuklarının ilacının biran önce verilmesini bekliyor. Ayrıca çocukları 5 tıbbı cihaza bağımlı yaşayan ailenin en büyük korkusu ise elektriklerin kesilmesi. 
 
  "8.5 ay yoğun bakımda kaldı" 
  Anne Nurgül Kanat, 1.5 yaşındaki oğlunun doğuştan Spinal Muskuler Atrofi (SMA) Tip 1 hastası olduğunu belirtti. Uğur’un 1 aylıkken solunum sıkıntısı çekmeye başladığını ve özel bir hastanede 8.5 ay yoğun bakımda yaşam savaşı verdiğini dile getiren Nurgül Kanat, oğlunun ilacını alabilmek için Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edildiklerini aktardı. 
 
  "Dördüncü dozu almadan beşe ret geldi" 
  Oğlunun o hastanede birinci doz ilacı aldıktan sonra durumunun stabile döndüğü ifade eden Kanat, "Belirli aralıklarla ikinci ve üçüncü dozu aldık. Üçüncü dozdan sonra Uğur’da protein kaçağı nedeniyle ilacına ara verildi. Sağlık Bakanlığına yazı gitti. Bakanlıktan ilacın kullanılmasına yönelik red cevabı gelmişti. Sağlık Bakanlığını telefonla aradım ve neden red cevabı verildiğini sordum. Cevap olarak, ’Beşinci doz istemi” denildi. Ama biz beşinci dozda değildik. Biz daha aradaki dördüncü dozu almadan, beşincisi için red cevabı gelmişti. Karışıklık olduğu söylendi. Biz karışıklığı kabul etmiyoruz. Çocuğumuzu ölmesini değil yaşamasını istiyoruz" diye konuştu. 
 
  "İlaç kesilince hareketleri geriledi" 
  İlacı kullandıktan sonra oğlunun hareketlenmeye başladığını kaydeden Nurgül Kanat, "İlaca ara verince yeniden hareketlerinde kısıtlanma başladı. Bu ilacı istiyoruz. Ama ret cevabı geliyor. Düzenli bir şekilde ilacımızı istiyoruz. Engel ve kriter istemiyoruz. Sadece çocuğumuzu yaşatmak istiyoruz. Neye dayanarak ret verdiler, gelip görsünler çocuğumuzun durumunu. Bir ay oldu tahlilleri vereli ama bir gelişme olmadı" dedi. 
 
  Elektrik kesilmesin diye dua ediyor 
  Çocuğunun yaşamasının 5 makineye bağlı olduğunu ifade eden Nurgül Kanat, "Elektrik kesildiği zaman çok korkuyoruz. Elektrik giderse makineler çalışmıyor. Elektrik gitmesin diye dua ediyoruz, çok korkuyoruz. O gün bizim için zehir oluyor" dedi. 
  Kanat, oğlunun ilacı kesilmeden alması halinde hareketlerinde ve konuşma yeteneğinde büyük gelişme olacağının altını çizdi. 
  Ekonomik durumları iyi olmayan aile tıbbi malzemelerin temini için de hayırseverlerden destek istedi. 
 
AW446886_01AW446886_02AW446886_03AW446886_04AW446886_05AW446886_06AW446886_07


İHA
                                         
Yazdır
ISPARTA HABER
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da korkutan çöp depolama alanı yangını
Torbadan müjde çıktı! Maaşları 2 bin TL artacak
Isparta'da Trafiğe Kapalı Yol Uyarısı!
Engelliye bin 951 TL
Bedelli askerlikten kaç doğumlular yararlanacak?
Bedelliden yararlananlar tazminat alabilecek mi?
Bedelli askerlik teklifi belli oldu
Isparta’da madde bağımlılığı ve aile sorunları anlatıldı
Isparta'da yılan operasyonu
ISPARTA TED KOLEJİ REKLAM BANNER
Isparta'da kamyonet bahçeye uçtu!
Isparta’da planlı elektrik kesintisi
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bu ay başlıyor
Isparta’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü coşkusu
Isparta Eğirdir’de orman yangını
ISPARTA FUNCİTY'DE KARAOKE BAŞLADI
Isparta'da kaza: 4 yaralı
SDÜ’den 15 Temmuz anma programı
Vali Günaydın’dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı
Isparta’da şehit aileleri, gaziler ve gazi ailelerine Milli Birlik Günü yemeği
FETÖ’den hapis cezasıyla aranan şahıs, polis uygulama noktasında yakalandı
​ISPARTA DAVRAZSPOR'A TECRÜBELİ TEKNİK ADAM
YÖRESEL VE GEMLİK ZEYTİNLERİ KOLANCI ŞARKÜTERİ'DE
Isparta’da unutulan kadın çantası bomba paniğine neden oldu
Nüfusta Yeni Dönem!
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

En komik halleriyle 'yurdum insanları'En komik halleriyle 'yurdum insanları'
En az yakıt tüketen araçlar 2018En az yakıt tüketen araçlar 2018
ISPARTA GÜL FUARI VE FESTİVALİ 2018ISPARTA GÜL FUARI VE FESTİVALİ 2018
Türkiye’nin ilk Gül Müzesi Isparta'daTürkiye’nin ilk Gül Müzesi Isparta'da
Beyin yakan bulmacalarBeyin yakan bulmacalar
ISPARTA SAN-TEK FUARINDAN ÇOK ÖZEL KARELERISPARTA SAN-TEK FUARINDAN ÇOK ÖZEL KARELER
Atlı timin kadın süvarileriAtlı timin kadın süvarileri
En komik halleriyle 'yurdum insanları'En az yakıt tüketen araçlar 2018ISPARTA GÜL FUARI VE FESTİVALİ 2018Türkiye’nin ilk Gül Müzesi Isparta'daBeyin yakan bulmacalarISPARTA SAN-TEK FUARINDAN ÇOK ÖZEL KARELERAtlı timin kadın süvarileri
ISPARTA GÖZ HASTANESİISPARTA İÇ GİYİMISPARTA PVC BayileriISPARTA OTO EKSPERTİZISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da Üniversite öğrencisi kaldığı apartta ölü olarak bulundu Isparta'da Üniversite öğrencisi kaldığı apartta ölü olarak bulundu 13 Temmuz 2018
Isparta’da 476 FETÖ sanığı hakkında mahkumiyet kararı verildi Isparta’da 476 FETÖ sanığı hakkında mahkumiyet kararı verildi 13 Temmuz 2018
DİKKAT! ISPARTA BU YOL TRAFİĞE KAPANACAK!DİKKAT! ISPARTA BU YOL TRAFİĞE KAPANACAK!11 Temmuz 2018
Babası için okulunu, annesi için de işini bıraktı Babası için okulunu, annesi için de işini bıraktı 13 Temmuz 2018
Nüfusta Yeni Dönem!Nüfusta Yeni Dönem!14 Temmuz 2018
SSK emeklisine en az 1713 TLSSK emeklisine en az 1713 TL14 Temmuz 2018
Kurban fiyatları açıklandı 2018Kurban fiyatları açıklandı 201812 Temmuz 2018
Fener Rum Patriği Bartholomeos Eğirdir'de Fener Rum Patriği Bartholomeos Eğirdir'de 14 Temmuz 2018
ISPARTA'DA 15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ PROGRAMI BELLİ OLDUISPARTA'DA 15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ PROGRAMI BELLİ OLDU11 Temmuz 2018
FETÖ’den hapis cezasıyla aranan şahıs, polis uygulama noktasında yakalandı FETÖ’den hapis cezasıyla aranan şahıs, polis uygulama noktasında yakalandı 15 Temmuz 2018
Isparta merkezli FETÖ operasyonu: 14 tutuklamaIsparta merkezli FETÖ operasyonu: 14 tutuklama13 Temmuz 2018
ISPARTA'DA TRAFİĞE KAPALI YOL UYARISI!ISPARTA'DA TRAFİĞE KAPALI YOL UYARISI!12 Temmuz 2018
Isparta'da kaza: 4 yaralı Isparta'da kaza: 4 yaralı 15 Temmuz 2018
REKTÖR ÇARIKÇI MÜJDEYİ VERDİ PROGRAM BAŞLIYOR!REKTÖR ÇARIKÇI MÜJDEYİ VERDİ PROGRAM BAŞLIYOR!11 Temmuz 2018
Isparta Eğirdir’de orman yangını Isparta Eğirdir’de orman yangını 15 Temmuz 2018
​ISPARTA HERKESİN HAYRAN OLDUĞU BİR KENT OLACAK​ISPARTA HERKESİN HAYRAN OLDUĞU BİR KENT OLACAK12 Temmuz 2018
Isparta’da madde bağımlılığı ve aile sorunları anlatıldı Isparta’da madde bağımlılığı ve aile sorunları anlatıldı 17 Temmuz 2018
Isparta’da planlı elektrik kesintileriIsparta’da planlı elektrik kesintileri13 Temmuz 2018
Isparta'da kamyonet bahçeye uçtu!Isparta'da kamyonet bahçeye uçtu!16 Temmuz 2018
ISPARTA TED KOLEJİ REKLAM BANNERISPARTA TED KOLEJİ REKLAM BANNER11 Temmuz 2018