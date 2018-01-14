Emekliye en az 1570 TL

SSK emeklisine en az 1570 TL

Enflasyon verilerine göre hem SSK ve Bağ-Kur hem de memur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 5.69 çıkarken, ödemeler de önümüzdeki günlerde başlıyor.

Yüzde 5.69 zam ile memur emeklilerinin taban maaşı 2 bin liraya dayandı. Aralık'ta bin 871 lira olan en düşük memur emeklisi maaşı, bin 978 lira 72 kuruşa ulaştı. Bağ-Kur esnaf emeklilerinde de en düşük maaş bin 330 liradan bin 405 liraya yükseldi. Türkiye Emekliler Derneği verilerine göre; taban maaşlar 2000'den önce emekli olanSSK'lılarda bin 485 lira 13 kuruştan bin 569 lira 63 kuruşa, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 885 lira 24 kuruştan 935 lira 60 kuruşa, Bağ-Kur tarım emeklilerinde de 935 lira 67 kuruştan 988 lira 91 kuruşa çıktı.

TAVAN DA 4 BİN 481 TL

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde halen en yüksek maaş ise 4 bin 240 lira seviyesinde bulunuyor. Bu maaş da yüzde 5.69 zamla 4 bin 481 liraya ulaştı. Takvim'deki habere göre, SSK emeklilerinde zamlı maaşlar ayın 17'si ile 26'sı arasında, Bağ-Kur emeklilerinde de 25-29 Ocak tarihlerinde ödenecek. Memur emeklileri ise bu ayın 1'i ile 5'i arasında maaşını zamsız olarak aldı. Zam farkları sonradan emeklilerin hesabına yatırılacak.