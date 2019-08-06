Emekliler dikkat! 1000 TL'ye çıktı

Emekliler dikkat! 1000 TL'ye çıktı
TÜRKİYE
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Isparta Düğün Salonları
Emekliler dikkat! 1000 TL'ye çıktı
Bankalar, 450 liraya varan promosyon tutarını, 1.000 liraya kadar yükseltti. Bazıları da düşük faizli kredi, ücretsiz havale, özel ambulans, indirimli sigorta gibi birçok hizmeti devreye aldı.
 
Birçok banka kendisine emekli müşteri kazandıranlara 100 ya da 125 TL arasında ödeme gerçekleştiriyor.

MÜŞTERİ GETİRENE 100 TL
-  DENİZBANK: 3 yıllık taahhüt veren emekliler, 450 TL’ye varan nakit promosyon kazanıyor. Bankaya emekli müşteri kazandıranlara da, her emekli için 100 TL veriliyor. Ayrıca banka borçlarını ve emekli maaşını Denizbank’a transfer edenlere, kefilsiz ve 60 ay vadeli kredi sunuluyor. Otomatik ödeme talimatı verenlere doğalgaz faturasında yüzde 10 indirim yapıyor.

3 YILLIK PEŞİN ÖDEME
- ZİRAAT BANKASI: 1000 TL altında emekli aylığı alanlara 300, 1000 ile 2 bin TL arasında emekli aylığı alanlara 375 TL, 2 bin TL üzerinde emekli aylığı alanlara 450 TL tutarında olmak üzere, 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapıyor. Tabii 3 yıl boyunca bankayla çalışacağınızı taahhüt etmeniz gerekli.

TÜM ATM’LER ÜCRETSİZ
- İNGBANK: Maaşını taşıyanlara hem 450 TL’ye varan nakit promosyon hem de 3 otomatik fatura talimatına 150 TL ek nakit promosyon veriyor. Tüm banka ATM’lerinden, maaşı ücretsiz çekme ve vadesiz mevduat hesapları için hesap işletim ücreti ödemeden işlem yapma imkanı sunuyor.

ÖZEL FAİZ ORANI
- AKBANK: Emeklilere 450 liraya varan ödeme yapıyor. Tüm ATM’lerden ayda 2 kez ücretsiz para çekme, bedava havale, EFT  gibi imkanlar sağlıyor. Ayrıca, emekli maaş müşterilerine maaşları yatmadan 2 gün önce hesaptan para çekme imkanı sunuyor.

TEK TUŞLA PARA ÇEKİMİ
- GARANTİ BBVA: 450 TL’ye varan promosyon ödemesi yapan banka, paramatiklerde maaşları tek tuşla çekme imkanı ve kredilerde indirimli faiz oranı sağlıyor. Ayrıca emeklilere özel indirimli faiz oranlarıyla gelir belgesiz destek, oto ve mortgage kredileri sunuyor.

ÇİFTE KAZANÇ FIRSATI
- FİBA BANKA: 3 yıl süreyle emekli maaşını bankaya taşıyanlar, maaşa göre; 300, 375 ve 450 TL’lik nakit promosyon kazanıyor. Ayrıca 2 ödeme talimatı verenler ise yine maaşlarına göre; 330 , 415  ve 500 TL promosyon ödemesi alıyor.

YILLIK AİDAT YOK
- İŞ BANKASI: 450 TL’ye varan promosyon ödemesi yapan banka, kredi kartları için yıllık ücret almıyor. Vadeli mevduata ve kredilere özel faiz, ücretsiz havale ve EFT imkanları da sağlıyor.

İKİ ÖDEME BİRDEN
- QNB FİNANSBANK:  3 yıl süreyle emekli maaşını bankaya taşıyanlar, maaşa göre; 300 , 375 ve 450 TL’ilk promosyon ödülü alıyor. Emekli maaşını taşıyıp bir bankacılık ürünü kullanana maaş ödemesiyle birlikte toplam 400 , 550 ve 700 TL’lik ödeme yapılıyor. Ayrıca emekli tanıdıklarını getirenlere de 125 lira ödüyor.

TAKSİT ERTELEME İMKANI
-  TEB: Emekli maaşını bankaya taşıyanlar maaşa göre; 300, 375  ve 450 TL’lik promosyon alıyor. Bir otomatik fatura talimatı verene 550 lira daha ödüyor. Böylece banka 1000 TL’ye varan ödeme yapmış oluyor. Hesap işletim ücreti ve kredi kartına ücret muafiyeti getiren banka, özel faizli ve 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi de sunuyor.

ÜCRETSİZ ‘ALO SAĞLIK’
- YAPI KREDİ: 450 TL’ye varan nakit promosyona ek olarak 150 TL puan ödülü veriyor. Ücretsiz havale imkanı sunan banka, doktorlu kara ambulansı ve telefonla tıbbi danışmanlık hizmetlerinden de bir yıl boyunca ücretsiz faydalanma fırsatı sunuyor.

NASIL TAŞINIR
- Emekli maaşı aldığı bankayı değiştirmek isteyenler, öncelikle çalışmak istedikleri bankanın şubesine giderek hesap açmalı. Daha sonra Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) İl Müdürlüğü’ne gidip maaşı taşımak istediğine dair dilekçe vermeli. Ayrıca e-Devlet’ten SGK’nın internet sitesine girip, dilekçeyle banka değişikliği de talep edilebiliyor.
- Promosyon alsanız bile şu anki bankanızı değiştirmeniz mümkün. Bu durumda, peşin olarak aldığınız promosyonun kalanını geri ödemelisiniz. Örneğin 3 yıllık anlaşma yaptınız ve 450 lira nakit promosyon aldınız. bir yıl sonra bankayı değiştirmek istediğinizde 300 TL’yi iade etmeniz gerekiyor. Buna karşılık yeni banka size maaşınıza göre başta peşin promosyon ödüyor.

KAYNAK: GÜNEŞ
 
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