- Antalya’nın Kaş ilçesindeki bir mermer firmasına ait trafoya bakım yapmak isteyen firma elektrikçisi hayatını kaybetti.Olay, bugün 12.30 sıralarında Kaş ilçesi Dirgenler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir mermer firmasında elektrik personeli olarak çalışan Durmuş Ali Çelik (37), şirkete ait trafoda bakım yapmak için direğe çıktı. Akımın olmadığı trafo üzerinde yaklaşık 10 dakika boyunca çalışmasına devam eden Çelik’i, iddialara göre şirket içerisinde çalıştırılan jeneratörün ters akım yapması sonucu elektrik çarptı. Evli 3 çocuk babası Çelik, olay yerinde yaşamını yitirdi.Çelik’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Kaş Devlet Hastanesine kaldırılırken, jandarma olayla ilgili araştırma başlattı.İHA