Elektrik faturasında yüzde 50 tasarruf mümkün! İşte o yöntemler



Kışın gelmesi ve havaların soğumasıyla birlikte enerji faturaları da yükselmeye başladı. Özellikle doğal gaz ve elektrik kullanımındaki artış faturalara yansıyor. Bu mevsimde yaza göre farklı olarak ve en çok kullanılan ürünlerin başında elektrikli ısıtıcı gelirken ütü kullanımı da maliyet açısından öne çıkıyor. İşte kış aylarında hem elektrik hem de doğal gaz faturalarında nasıl tasarruf edilebileceği konusunda tavsiyeler.



Kışın, yaza göre evde daha fazla vakit geçiriyoruz. Haliyle daha çok elektrik harcıyoruz. Isıtıcılar, televizyon derken fatura da şişiyor. Kış aylarında evlerdeki doğalgaz tüketimi ise yüzde 186 artıyor. Yazın klima kullanımı ile birlikte elektrik tüketimi kışa göre daha fazla olsa da kış aylarında klimanın yerini elektrikli ısıtıcılar alıyor. Aydınlatma, ısıtma gibi ihtiyaçlar kış aylarında artarken, bunların elektrik faturasına yansıması önemli düzeyde oluyor.



Doğru aleti kullanmak yüzde 50'ye yakın tasarruflar sağlayabiliyor.