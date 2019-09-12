Ekonomistler TCMB'den faiz indirimi bekliyor

Ekonomistler, TCMB'nin, bugünkü Para Politikası Kurulu toplantısında faizleri 250 baz puan indirmesini bekliyor.

Ekonomistler TCMB'den faiz indirimi bekliyor
TÜRKİYE
G.Tarihi: 12.09.2019 10:09
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Küresel piyasalar pozitif seyrederken, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantılarından çıkacak kararlar takip edilecek.

Küresel piyasalar, ABD ve Çin arasında ekimde tekrar başlayacak ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlikle pozitif bir seyir izliyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın, dün görevden aldığı Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile birçok konuda fikir ayrılıkları yaşadıklarını belirtmesi ve ABD ile Çin yetkililerinden gelen tarifelerle ilgili olumlu açıklamalar, ticaret savaşına ilişkin endişeleri ve jeopolitik risk algısını azalttı.

Trump, dün yaptığı açıklamada İran'a yaptırımları kaldırıp kaldırmayacakları konusunda "Ne olacağını göreceğiz." demekle yetinirken, İran'da bir rejim değişikliği peşinde olmadıklarını vurguladı. Çin ile ticaret savaşı konusunda ise Trump, şirketlerin Çin'den çıkması ile bu ülkenin tedarik zincirinin kırıldığını ve Çin'in kendileri ile bir anlaşma yapmak istediğini vurguladı.

Bu gelişmeler ve dün açıklanan Üretici Fiyat Endeksi'nin yüzde 1,8 ile beklentilerin üzerinde artmasının ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,85, S&P 500 endeksi yüzde 0,72 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,06 değer kazandı.

Avrupa tarafında, Brexit belirsizliği gündemdeki yerini korusa da artan küresel risk iştahı ve ECB'nin genişlemeci para politikasına devam edeceği beklentileri ile borsalar alıcılı seyretti, avro ve sterlin ise dolar karşısında değer kaybetti. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,74, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,96 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,44 yükseliş kaydetti. ECB'nin bugün mevduat faizini yüzde eksi 0,40'tan yüzde eksi 0,50'ye düşürmesi bekleniyor.

Bugün Japonya'da açıklanan çekirdek makina siparişleri verisindeki daralmanın tahminlerin altında kalması ve ticaret savaşına ilişkin iyimserlikle kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 1, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 değer kazandı.

Yurt içinde, bugün açıklanacak TCMB'nin faiz kararı öncesinde Türk lirası varlıklardaki pozitif seyir dün de devam etti. 2 yıllık gösterge tahvilini bileşik faizi yüzde 15,50'ye gerilerken, yüzde 0,70 değer kazanan BIST 100 endeksi günü 101.922 puandan tamamladı. Dolar/TL ise yüzde 0,3 azalışla 5,7516'dan kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasaların açılışında 5,7630'dan işlem görüyor.

Analistler, bugün TCMB'nin politika faizini indirmesine kesin gözüyle bakıldığını belirterek, ECB'nin kararları ve sonrasında Başkan Mario Draghi'nin açıklamalarının da piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 ve 103.400 seviyelerinin direnç, 100.000’in destek olarak dikkati çektiğini dile getiren analistler, dolar/TL'de ise 5,79'un önemli direnç konumuna geldiğini söyledi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, TCMB'nin, bugünkü Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faizleri 250 baz puan indirmesini bekliyor. Ankete katılan ekonomistlerin politika faizine (bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı) ilişkin indirim beklentilerinin medyanı 250 baz puan oldu. Bütün ekonomistler faiz indirimi beklerken, tahminler en düşük 175, en yüksek 375 baz puan indirim arasında yer aldı. 25 Temmuz PPK toplantısında politika faizi 425 baz puan indirilerek yüzde 19,75 düzeyine çekilmişti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

12.00 Avro Bölgesi temmuz ayı sanayi üretimi

14.00 Türkiye, TCMB faiz kararı

14.30 Türkiye, TCMB haftalık para ve banka istatistikleri

14.45 Avro Bölgesi, ECB faiz kararı

15.30 ABD, ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

Muhabir: Bekir Gürdamar

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