- Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, sosyal medya hesabından 13 yıldır devam eden Nar Festivali ve yağlı pehlivan güreşlerinin, ekonomik kriz nedeniyle bu yıl iptal edildiğini açıkladı.Döşemealtı ilçesinde 13 yıldır kesintisiz devam eden Nar Festivali, ekonomik gerekçelerle bu yıl iptal edildi. Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, iptali sosyal medya hesabından duyurdu. Genç, “Döşemealtı Belediyemiz tarafından bu yıl 13'üncüsünü gerçekleştirmeyi planladığımız yağlı pehlivan güreşleri ve Nar Festivali programı, ülkemizin içinde bulunduğu, aynı zamanda ilçemizde de yaşanan ekonomik kriz nedeniyle iptal edilmiştir. Güreş ve festival komitemiz tarafından alınan iptal kararını kamuoyu ile saygıyla paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı.İHA