- Döşemealtı Belediyesi’nin ilçeye kazandırdığı Antalya'nın ilk Ekolojik Kreşi, 7 ülke ile ortaklaşa yürüttüğü ‘Eco Farm Kindergartens-Ekolojik Çiftlik Kreşleri’ projesinde yer alan ülkelerden gelen 25 kişilik heyeti ağırladı. Heyet, 5 günlük ziyaretin ilk günü Döşemealtı Ekolojik Kreşi’nde incelemelerde bulunduDöşemealtı Belediyesi tarafından projelendirilip bu yıl hayata geçirilen, nitelikleri itibariyle Türkiye'nin örnek Antalya'nın ilk Ekolojik Kreşi, Erasmus+Ana Eylem 2 (KA2) Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar kapsamında Türkiye Ulusal Ajansı’na sunulan ‘Eco Farm Kindergartens-Ekolojik Çiftlik Kreşleri’ projesi, kategorisinde Avrupa Birliği’nden hibe almaya hak kazanan 10 projeden biri oldu. 2 yıl sürecek projede yer alan Portekiz, İtalya, Norveç, Litvanya, Romanya, Estonya’dan 25 kişilik heyet Döşemealtı İlçesine geldi.Minik öğrenciler AB heyetini Türk lokumuyla karşıladı‘Ekolojik Çiftlik Kreşleri’ projesi kapsamında Döşemealtı’na gelen heyet, 5 gün boyunca incelemelerde bulunacak. Heyet, 5 günlük ziyaretin ilk günü projede Türkiye’yi lider ülke konumunda temsil eden Döşemealtı Ekolojik Kreşi’ne geldi. 25 kişilik heyeti, kreşin minikleri Türk lokumuyla karşıladı. Yabancı heyet ardından sınıfları dolaşıp öğrencilerle ilgilendi. Öğretmenlerden işleyişle ilgili bilgiler alan konuklar, kreş bünyesinde bulunan mini hayvanat bahçesi ve uygulama tarlalarını gezdi.İHA