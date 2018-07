- Antalya Büyükşehir Belediyesi EKDAĞ tarafından işletilen sosyal tesisler vatandaşların yoğun ilgisini görüyor. EKDAĞ Genel Müdürü Didem Boztepe Erkış, “Sosyal tesislerimiz 7’den 77’ye tüm Antalyalıların vazgeçilmezi oldu” dedi.Atatürk Parkı Sosyal Tesisleri, Düden Balık Çarşısı, Lara Sahil Sosyal Tesisi, Konyaaltı Ekdağ Sosyal Tesisi ile Antalya Büyükşehir Belediyesi içerisinde yer alan Belediye Kafeteryası ve Finike Altuncan Hatun Kadınlar Plajı’nı işleten EKDAĞ, kaliteli hizmet anlayışıyla Antalyalıların tercihi olmaya devam ediyor.EKDAĞ’ın işlettiği sosyal tesisler sabah kahvaltısından, öğle ve akşam yemeğine, locada deniz keyfinden özel organizasyonlara kadar her türlü hizmeti sunuyor. EKDAĞ tesisleri Antalya’da üst seviyede hizmet alıp, mükemmel lezzette yemekleri uygun fiyatlarla yemek isteyenlerin ilk tercihi oluyor.Doğa ve denizle iç içe mekânlarda, seçkin lezzetleri Antalyalılarla buluşturan EKDAĞ tarafından işletilen Düden Balık Çarşısı da Antalyalıların gözdesi. Her çeşit taze deniz ürününün bulunduğu Düden Balık Çarşısında tezgâhtan kendi seçtiğiniz uygun fiyatlı balıklar usta şefler tarafından hazırlanarak masanıza getiriliyor. Tesis, deniz manzaralı terası, çocuk oyun parkı, ücretsiz otoparkıyla tüm ihtiyaçlara cevap veriyor.Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenerek yenilenen modern yüzüyle hizmet vermeye başlayan Atatürk Parkı’ndaki Sosyal Tesis de zengin menüsüyle dikkat çekiyor. Kahvaltının yanı sıra et, pizza, makarna ve salata çeşitleri ile de beğeni toplayan mekânda usta aşçılar tarafından hazırlanan yemekler şık sunumlarıyla servis ediliyor.Deniz mevsiminin açılmasıyla Lara ve Konyaaltı Sosyal Tesisi ile Finike Altuncan Hatun Kadınlar Plajındaki çalışmalarına yoğunluk veren EKDAĞ, Antalyalılara deniz keyfini doya doya yaşayabilmeleri için her türlü imkânı sunuyor. Lara Sahilindeki localar, Finike Altuncan Hatun Kadınlar Plajı’ndaki yüzer havuz ve iskeleler vatandaşa 5 yıldızlı otel konforunda hizmet sunuyor.EKDAĞ Genel Müdürü Didem Boztepe Erkış, EKDAĞ’ın tüm tesislerinde özel sektör mantığıyla kamu hizmeti yaptıklarını belirterek, sosyal tesislerde vatandaş memnuniyetine önem verdiklerini belirtti. Kâr amacı gütmeden vatandaşa en uygun fiyatlarla hizmet verildiğine dikkat çeken Erkış, “Bütün tesislerimiz yoğun ilgi görüyor. Antalyalılara en uygun fiyatlarla üst düzey bir kalite ve hizmet sunuyoruz. Lezzet, kalite ve hijyen ise vazgeçilmezlerimiz” dedi.İHA