Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde ehliyetsiz sürücüye 5 bin 381 lira para cezası uygulandı.Alınan bilgiye göre, Hasan Y. idaresindeki 46 JB 323 plakalı otomobilin sürücüsünün ilçe merkezinde tehlikeli araç kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürmesi üzerine, vatandaş ihbarda bulundu.Polis ekipleri, ihbar üzerine kısa süreli kovalamaca sonucu durdurduğu otomobilin sürücüsünün ehliyetsiz, otomobilin ise trafik sigortasının bulunmadığını belirledi.Sürücüye, ehliyetsiz araç kullanmak, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak ve trafik sigortası yaptırmama suçlarından 5 bin 381 lira para cezası uygulandı. Otomobil ise yediemin otoparkına çekildi.KAHRAMANMARAŞ (AA) -