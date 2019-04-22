Erdemli'deErdemli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayatı geçirilen "Eğitim Her Yerde Projesi" kapsamında evde eğitim alan 27 dezavantajlı çocuğa, katılım belgeleri verildi.İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük, sertifika töreninde yaptığı konuşmada, proje kapsamında çocuklara evlerde eğitim verildiğini belirtti.Çocuklar için drama, ritim oyunu ve boyama atölyelerinin kurulduğunu bildiren Açıkyörük, "Çocuklar eğitim alırken aynı zamanda ailelere de aile içi iletişim, empati, reddetme becerisi ve evde tedavi yöntemleri gibi eğitimler verildi. 8 haftalık eğitim boyunca 24 öğretmende katılarak katkı sundu." diye konuştu.Konuşmaların ardından öğrencilere katılım belgeleri verildi.MERSİN (AA) -