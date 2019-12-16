EĞİRDİR'DE TOKİ RESMİ MÜRACAATLARI BAŞLADI

EĞİRDİR'DE TOKİ RESMİ MÜRACAATLARI BAŞLADI
TÜRKİYE
G.Tarihi: 16.12.2019 16:08
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Isparta Düğün Salonları
Eğirdir Bekediyesi bülteni

TOKİ RESMİ MÜRACAATLARI BAŞLAMIŞTIR
15 OCAK 2020 TARİHİNE KADAR ZİRAAT BANKASI EĞİRDİR ŞUBESİNE BAŞVURU BEDELİNİ YATIRABİLİRSİNİZ
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın koordinesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın destekleriyle “Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut projesi başladı.
Bu kapsamda ilçemizde Yatay mimari anlayışla, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun 2+1 ve 3+1 planında inşa edilecek 200 KONUT İÇİN 16 Aralık 2019 -15 Ocak 2020 tarihleri arasında kimliğiniz ile birlikte Ziraat Bankası Eğirdir Şubesine giderek başvuru bedeli olan 2+1 için 500 TL, 3+1 1000 TL yatırarak kuraya girmeye hak kazanabilirsiniz.
Başvurular; 3 kategoride kabul edilecektir;
1. Kategori olan “Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri”
2. Kategori olan “En az %40 Engelli Vatandaşlarımız”
3. Kategori olan “Diğer alıcı adayları”
Başvurusu toplanacak konutların ihalesi yapıldıktan sonra şerefiyeli satış fiyatları belirlenecek olup, başvuru sahipleri arasında “Hak Sahibi Belirleme” kurası çekilecektir.
Satışa sunulan konutlar için kura çekilişi yapılması halinde kura yeri ve saati İdarenin web sayfasında duyurulacaktır.
Satışa sunulan konut sayısından daha az başvuru olması durumunda, başvuruda bulunanlarca satın alınacak konutlar TOKİ’nin belirleyerek kullanıma açacağı bloklar arasından, noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecektir.
Konutların, adet, brüt m², net m² ve fiyat bilgileri ihale sonrası kesinlik kazanacaktır.

BANKADAN YAPILACAK BAŞVURU İŞLEMLERİ :
Başvuruların kabul edileceği yer: T. C. Ziraat Bankası A.Ş.’nin Proje ilindeki yetkili şubeleri
Başvuru sahipleri;
Nüfus Cüzdanı ile birlikte;
Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alacakları “Belgeyi”
Engelli vatandaşlarımız, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlık heyet raporunu (en az % 40 engelli olduğuna dair) “Belgeyi”
Yetkili banka Şubelerinde “Başvuru ve Satın Alma Taahhütnamesi” imzalayacaktır.
Başvuru işlemleri sırasında;
2+1 konutlar için; 500-TL (beşyüztürklirası) başvuru bedeli alınacaktır.
3+1 konutlar için; 1.000-TL (bintürklirası) başvuru bedeli alınacaktır.
(Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç)
Ayrıntı bilgi için ; AYRINTILI BİLGİ İÇİN:TOKİ Web Sayfası, www.toki.gov.tr ve Bilgi Hattı:444 86 54
 
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