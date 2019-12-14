Eğirdir Gölü'nün sorun ve çözümlerini anlattı

Eğirdir Gölü'nün sorun ve çözümlerini anlattı
TÜRKİYE
G.Tarihi: 14.12.2019 10:59
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Isparta Düğün Salonları
Sedat Karakoyun, problemin çözümünün mutlaka Ankara'dan olması gerektiğini söyledi.

SEDAT KARAKOYUN EĞİRDİR GÖLÜ'NÜN SORUNLARINI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİ ANLATTI

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi tarafından düzenlenen Bilim Söyleşisi etkinlikleri kapsamında  "Eğirdir Gölü Geçmişi Mevcut Durum Sorunlar ve Çözüm Önerileri" konulu bir söyleşi düzenlendi.

Söyleyişe konuşmacı olarak katılan Biyolog  Sedat Karakoyun "Eğirdir Gölü Geçmişi Mevcut Durum Sorunlar ve Çözüm Önerileri" başlıklı bilimsel bir sunum yaptı.

Ziraat Fakültesi Amfisinde bugün saat 15.00'de düzenlenen etkinliğe; Eğirdir  Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşegül Kubilay, Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, Su Enstitüsü Müdürü Doçent Doktor Şehnaz Şener ve  çok sayıda ilgili akademisyen ile Su Ürünleri Araştırma Merkezi ve kamu personeli katıldı.

Gölle ilgili probleme çözüm arama çerçevesinde ne kadar geriye bakarsak o kadar ileriyi görebiliriz mantığından hareketle 1953- 2019 arasındaki su kalitesindeki değişiklikleri yıllar itibariyle bilimsel veriler ışığı altında anlatan Karakoyun, içinde bulunduğumuz kurak dönemde gölde çekilmenin olduğunu belirtti.

Havzada büyük çapta yapılan elma üretiminde kullanılan tarımsal kimyasalların Göl suyunun kalitesini düşürdüğünü belirten Karakoyun, havzada organik tarıma geçilmesi, organik tarım konusunda "Pilot Havza" olarak ilan edilmesinin çözüm olacağını belirterek Atık Su Arıtma Tesislerinin de vakit geçirmeden tamamlanması gerektiğini vurguladı.

Kirliliğin durdurulması ile birlikte eş zamanlı olarak temizliğin başlatılması gerektiğini söyleyen Karakoyun, "Arsenikçe zengin olan  bölgelerde dip çamuru, emiş gücü yüksek pompalarla alınmalıdır." dedi.

Eğirdir Gölünün stratejik önemine dikkat çeken Su Kalite Uzmanı  Sedat Karakoyun, problemin çözümünün mutlaka Ankara'dan olması gerektiğini ifade etti.

Karakoyun bilimsel söyleşisini "İki gün susuz kalırsanız suyun önemini anlarsınız " sözleriyle noktaladı.

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Kaynak:Eğirdir AkınGazetesi
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