- Pharmetic Girişimci Eczacılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Armağan Ener, eczacılığın temelinin güven olduğunu belirterek, mesleğin mevcut durumu tam olarak araştırılmadan söylenen söylemlerin mesleğin en temel felsefesine zarar verdiğini kaydetti.Pharmetic Girişimci Eczacılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Armağan Ener, “eczacılık” mesleğine yönelik açıklamalarda bulundu. Yaşam için önemli kavramların başında ölçülük olduğunu ifade eden Ener, eczacılığın tecrübe eden, geliştiren ve toplum nezdinde güvenirliliği en yüksek mesleklerden biri olarak kabul edildiğini söyledi. Ener, "1996 yılında Hacettepe Üniversitesinde yapılan çalışmada katılımcıların yüzde 75’i eczacıları sağlık profesyoneli olarak görmüş, toplum için önem arz eden meslekler arasında ilk üç arasında göstermiştir. 2015 yılında Beykent Üniversitesi yüksek lisans programında yapılan ve güvenirliliği 0,80’in üzerinde olan 'Hasta-Eczacı İlişkisi Algı Düzeyi İle Hastanın Eczaneye Güveni, Sadakati ve Memnuniyeti Arasındaki İlişki' konulu tezde katılımcıların yüzde 82’si bir yıl içerisinde sağlık durumu veya ilaç için bir eczaneyi ziyaret etmektedir. Katılımcıların yaklaşık yüzde 65’i eczanesini güvenilir olarak nitelemiş ve katılımcıların yüzde 72,6’sı ilaçların kullanımında en doğru bilginin eczacıdan geleceğini vurgulamıştır" dedi.Geleceğin meslekleri arasında yerini koruyan, önceliğini mesleki etik anlayışı gereği ‘önce insan’ olarak belirleyen eczacılık mesleğinin en önemli kavramının güven olduğunu dile getiren Armağan Ener, mesleğin mevcut durumu tam olarak araştırılmadan söylenen söylemlerin ve düşüncelerin mesleğin en temel felsefesine zarar verdiğini belirtti. Ener, "Bu anlamda geçtiğimiz hafta bir köşe yazarı olan gazetecinin TV programında yapmış olduğu açıklama ve başka bir köşe yazarının gazetede kaleme aldığı yazıyı maksadını aşan, toplumsal sağlığa fayda sağlamak yerine zarar veren yaklaşımlar olarak görüyoruz. Ve daha da önemlisi köşe yazarının TV’de yaptığı açıklamanın geleceğimiz, göz bebeğimiz gençlerimizin aldıkları eğitimleri, bu eğitimleri veren her biri birbirinden değerli akademisyenlerimizi ve eczacılık fakültelerimizi zan altında bırakan, büyük özverilerle yaptıkları çalışmaları basitleştiren düşünce ve tutumları kabul etmiyoruz" diye konuştu.İHA