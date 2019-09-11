EBRD'den Türkiye'ye bağlılık mesajı ve yatırım vaadi

EBRD Başkanı Chakrabarti, "Türkiye'ye tamamen ve uzun vadeli olarak bağlıyız. Hiç kimsenin aklında EBRD'nin Türkiye'deki ilerleyişine ilişkin bir şüphe olmasın." dedi.

EBRD'den Türkiye'ye bağlılık mesajı ve yatırım vaadi
TÜRKİYE
G.Tarihi: 10.09.2019 20:46
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Isparta Düğün Salonları

LONDRA - Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Suma Chakrabarti, AA muhabirine yaptığı açıklamada, EBRD'nin, 2019'da şu ana kadar Türkiye'de toplam 550 milyon avro seviyesinde yatırım yaptığını söyledi.

Chakrabarti, "Bu yıl da 1 milyar avroya yaklaşacağımıza büyük oranda eminim. Türkiye'nin son 12-18 aylık dönem içerisinde içinden geçtiği ekonomik meseleler düşünüldüğünde, bu çok iyi bir çabadır ve neler yapılabileceğini göstermektedir." dedi.

Türkiye'nin EBRD'den emin olabileceğini ifade eden Chakrabarti, "Türkiye'nin her zaman güvenebileceği bir dostu var. Politik, ekonomik hava koşulları nasıl olursa olsun Türkiye'de yatırım yapmak için elimizden geleni yapacağız. Ülkenin inanılmaz büyük olan potansiyelini gördük. Biz bu başarı hikayesinin bir parçası olmak istiyoruz." diye konuştu.

Türkiye'ye tamamen ve uzun vadeli olarak bağlı olduklarını belirten Chakrabarti, "Hiç kimsenin aklında EBRD'nin Türkiye'deki ilerleyişine ilişkin bir şüphe olmasın. Türkiye'ye son 10 yıl içerisinde yaklaşık 11,5 milyar avronun üzerinde yatırım yaptık. Geçen yıl 1 milyar avroluk daha yatırım yaptık. Türkiye, bizim için had safhada önemli bir pazar." ifadelerini kullandı.

"(Önümüzdeki dönemde) Türkiye'de daha iyi bir büyüme bekliyoruz"

Suma Chakrabarti, rakamların ötesinde Türkiye'de yapılan yatırımların niteliğinin de son derece önemli olduğunu vurgulayarak, yakın zamanda Migros tahvil ihracına finansman sağlandığını, Arçelik ile Türkiye'deki üretim tesislerinde enerji, kaynak verimliliği yatırımları ve Ar-Ge altyapısında kullanmak üzere yaklaşık 1 milyar Türk lirası (TL) tutarında kredi anlaşması imzalandığını hatırlattı.

Türk şirketlerine TL cinsinden finansman sağlandığını belirten Chakrabarti, "Son olarak, İstanbul'da bir metro hattı için sendikasyon kredisi yoluyla yatırım yapacağımızı açıklamaktan gurur duyuyorum." dedi.

Chakrabarti, 2020 yılına ilişkin Türkiye'deki yatırım planlarına değinirken, "Daha fazla yatırım çekilmesi için daha çok reformun yapılması gerekiyor. Çoğu şey, 2020'de ekonomik reformların ne derece gerçekleştirileceğine ve ekonominin dengelenmesine bağlı olacak. Biz (önümüzdeki dönemde) Türkiye'de daha iyi bir büyüme bekliyoruz. (2020 yılı için) Temel olarak 1 milyar avroluk yatırım yapılabilir diyorum. Fakat umuyorum ve düşünüyorum, bundan fazlasını da yapabiliriz." ifadelerini kullandı.

"Bence artık Türk ekonomisinin resesyonu geride bıraktığını görebiliriz"

EBRD Başkanı Chakrabarti, Türkiye'nin ekonomik görünümüne ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hükümetin ve Merkez Bankasının yaptıkları, sıkılaştırma politikası, doğru yönde büyük bir fark yarattı. Tabii bu sıkılaştırma, ekonominin yavaşlamasına neden oldu. Fakat yavaşlamak zorundaydı da... Bence artık Türk ekonomisinin resesyonu geride bıraktığını görebiliriz. Türkiye, yeniden büyümeye doğru ilerliyor. Bu son derece cesaret verici. Enflasyonun ciddi şekilde düştüğünü görüyoruz. Bu çok iyi. Ayrıca, cari açık da ortadan kalkıyor ve TL toparlanıyor. Bu sağlıklı bir durumun göstergesi."

"Şu anda zorluk olsa bile Türkiye'nin uzun vadeli görünümü her zaman iyi olacak"

Suma Chakrabarti, uluslararası yatırımcıların sıklıkla kendisine Türkiye'nin uzun vadeli görünümünü sorduklarını ifade ederek, "Ben onlara hep 'Türkiye ekonomisinin son derece çeşitliliğe sahip bir ekonomi olduğunu' söylüyorum. Şu anda piyasalarda zorluk olsa bile Türkiye'nin uzun vadeli görünümü her zaman iyi olacaktır." dedi.

"Türkiye laboratuvar oldu"

EBRD Başkanı Chakrabarti, Türkiye'nin, EBRD için yeni projelerin denendiği ve eğer işe yarıyorsa başka yerlerde de uygulandığı bir laboratuvar olduğunu aktararak, "Türkiye'de iş yapmanın güzelliklerinden biri de bu... Türkiye'de daha çok kamu-özel sektör ortaklığı (PPP) ile projeler yapmak istiyoruz. Yerel para birimi cinsinden sermaye piyasasının geliştirilmesine yardımcı olmak istiyoruz." dedi.

Türkiye'deki şirketlerle Orta Asya, Orta Doğu ve Güneydoğu Akdeniz gibi bölgelerdeki projelerde de birlikte çalışmak istediklerini dile getiren Chakrabarti, "Şu anda Sahra Altı Afrika ile ilgili bir çalışma yapıyoruz. Türk hükümeti ve çok sayıda Türk şirketi bununla yakında ilgileniyor." ifadelerini kullandı.

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