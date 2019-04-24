E-ticaret hacmi geçen yıl yüzde 42 büyüdü

E-ticaret hacmi geçen yıl yüzde 42 büyüdü
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E-ticaret hacmi geçen yıl yüzde 42 büyüdü
- E-ticaret hacmi, 2018 yılında yüzde 42 büyüyerek 59,9 milyar liraya ulaştı
- TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Kübra Erman Karaca:
- "E-ticaret sektörü, Türkiye'nin hızla büyüyen, gelişen ve en dinamik sektörleri arasında yer alıyor. Dijital dönüşümün kamu ve büyük işletmelerin yanı sıra KOBİ’lerde, toplum ve bireylerde de olması büyük önem taşıyor"

"Türkiye e-Ticaret Pazar Büyüklüğü" raporuna göre, e-ticaret sektörü 2018 yılında, yüzde 42 büyüme ile 59,9 milyar liralık hacme ulaştı. 
Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) tarafından, Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) proje ortaklığıyla, Deloitte Türkiye, SimilarWeb ve İnveon veri ortaklığıyla hazırlanan, Türkiye’de e-ticaret pazarındaki gelişmeleri uluslararası standartlara göre ölçümleyen "Türkiye e-Ticaret 2018 Pazar Büyüklüğü" raporu, düzenlenen basın toplantısı ile kamuoyuna açıklandı. 
TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Kübra Erman Karaca, toplantının açılışındaki konuşmasında, e-ticaret sektörünün Türkiye ekonomisi için zorlu geçen bir yılda bile hızlı büyümesini sürdürdüğünü belirtti.
E-ticaret sektörüne artık "dijital ticaret" demenin daha doğru olacağını dile getiren Karaca, "E-ticaret sektörü, Türkiye'nin hızla büyüyen, gelişen ve en dinamik sektörleri arasında yer alıyor. Dijital dönüşümün kamu ve büyük işletmelerin yanı sıra KOBİ’lerde, toplumda ve bireylerde de olması büyük önem taşıyor.
Bireylerin yeni teknolojileri kullanarak hayatlarını kolaylaştıracak gelişmelere adapte olması sektörün büyümesinde itici güç unsuru. KOBİ’lerin teknolojik devrimi yakalayıp, yeni iş modellerine uyum sağlayarak sundukları ürün ve hizmetlerle ekonomik büyümeye katkısı son derecede önemli. Her iki kesimin bu dinamikleri dijital ticaretin büyümesine katkı sağlıyor." diye konuştu. 
Karaca, raporun bu yıl altıncısını hazırladıklarını belirterek, e-ticaretin, bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün büyüyen bir parçası olduğunu vurguladı.
- "Büyük alışveriş sitesinin pazar payı artıyor"
 
Deloitte Türkiye Direktörü Alper Günaydın da 2018’de büyük alışveriş sitelerinin yüksek performans gösterdiğine dikkati çekerek, ilk 10 büyük alışveriş sitesinin pazar payının artış göstermeye devam ettiğini ifade etti.
Geçmiş yıllara paralel olarak büyük ölçekli sitelerin trafik, alışverişe dönme oranı ve sepet büyüklüğü performanslarının, küçük sitelere kıyasla daha fazla arttığını belirten Günaydın, geçen 5 yılda ilk 10 sitenin pazar payının yüzde 40 seviyesinden yüzde 53’e yükseldiğini bildirdi.
Günaydın, "Mobil trafik payı da artan akıllı telefon sahipliği, mobil internet maliyetlerinin düşmesi ve sitelerin mobil uyumlululuğunun artması nedeniyle birçok kategoride masaüstü trafiği geçer hale geldi." dedi.

İSTANBUL (AA) - 
 
 
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