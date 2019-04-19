Osmaniye otogarı civarında dolaşırlarken polis tarafından yakalanan Afganistan ve Pakistan uyruklu 95 düzensiz göçmenin, Ankara'ya götürmek üzere anlaştıkları insan kaçakçıları tarafından Osmaniye otogarına "Ankara'ya geldik" denilerek bırakıldıkları tespit edildi. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 120'si Afganistan, 23'ü Pakistan ve 5'i Gambiya uyruklu 148 düzensiz göçmen, emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.Osmaniye'deOsmaniye otogarı civarında dolaşırlarken polis tarafından yakalanan Afganistan ve Pakistan uyruklu 95 düzensiz göçmenin, Ankara'ya götürmek üzere anlaştıkları insan kaçakçıları tarafından Osmaniye otogarına "Ankara'ya geldik" denilerek bırakıldıkları tespit edildi.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yabancılar Büro Amirliği ekipleri, son aylarda Osmaniye civarında giderek artan insan kaçakçılığı hareketlerini engellemek için başlattığı çalışmalarda son 12 gün içinde 148 düzensiz göçmen yakaladı.Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 120'si Afganistan, 23'ü Pakistan ve 5'i Gambiya uyruklu 148 düzensiz göçmen, emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.- İran'dan Gaziantep'e kadar yürümüşlerYakalanan göçmenler arasında bulunan 5 Gambiyalı, emniyette verdikleri ifadede, İran'dan yaya olarak Türkiye'ye geçtiklerini ve Gaziantep'e kadar yaya olarak geldiklerini söyledi.Gambiyalı düzensiz göçmenler polis ifadelerinde ayrıca, İstanbul'da sosyal medya üzerinden anlaştıkları Gambiyalı bir kişiye ulaşmak için Gaziantep'ten İstanbul'a taksiyle giderken polis kontrolünü görünce araçtan inerek kaçtıklarını da aktardı.- Ankara diye Osmaniye'de bırakmışlarGöçmenler arasında bulunan 72'si Afganistan, 23'ü Pakistan uyruklu 95 düzensiz göçmen ise verdikleri ifadelerde, insan kaçakçılarınca kişi başı 500 dolar karşılığında İran sınırından yaya geçirildiklerini, Van'dan otobüs ve minibüslere bindirildiklerini ve hepsi için sahte seyahat belgeleri hazırlandığını, ayrıca Ankara'ya götürülerek orada kendilerine iş ve kalacak yer ayarlanacağı sözü verildiğini belirtti.Göçmenler, günler süren yolculuğun ardından anlaştıkları kişilerin kendilerini "Ankara'ya geldik" diyerek araçtan indirip kaçtıklarını, iner inmez de polis tarafından gözaltına alındıklarını dile getirirken, indikleri yerin Osmaniye olduğunu bilmediklerini ifade etti.Emniyet yetkilileri, göçmenleri taşıyan iki aracın sürücüsünün gözaltına alındığını, zanlılardan birinin sevk edildiği mahkemece tutuklandığını, diğerinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını, 148 göçmenin ise yapılan işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine teslim edildiğini kaydetti.OSMANİYE (AA) -