Adana'nın Seyhan ilçesinde el yapımı patlayıcı (EYP) bulundu.Mithatpaşa Mahallesi'nde bir evin duvarının kenarında siyah bantla kaplanmış cisim olduğunu gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.Olay yerine giden aralarında özel harekat polislerinin de bulunduğu ekipler, sokak giriş ve çıkışlarında güvenlik önlemi aldı.Polis bölgedeki ilk incelemelerinde cismin el yapımı patlayıcı olduğunu tespit etti.EYP detaylı inceleme için polis merkezine götürüldü.ADANA (AA) -