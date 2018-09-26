Düşen Rus uçağı, ona para olarak geri döndü

Düşen Rus uçağı, ona para olarak geri döndü
TÜRKİYE 0
Isparta Düğün Salonları
 
  - Düşen Rus uçağı, ona para olarak geri döndü 
  - 17 yıllık otelcilik mesleğinin ardından başlayan hikayesinde paraya para demiyor 
  - Rus uçağının düşmesi ile otelciliği bırakan kadın girişimci tarımda servetine servet kattı 
  - Antalya’da kadın girişimci 75 dekar alanda şeker otu yetiştiriyor 
  - Şeker otunu kilosunu 100 dolara ihraç eden kadın girişimcinin hedefinde 500 dekar alan var   
 
 - Rus uçağının 2015 yılında düşürülmesinin ardından 17 yıllık otel işletmeciliği mesleğini bırakan kadın girişimci, Antalya’nın Aksu ilçesinde yetiştirmeye başladığı şeker otunu (stevia) kilosunu 100 dolardan ihraç ediyor.   
  Rus uçağının 24 Kasım 2015 yılında düşürülmesinin ardından turizm ve otelcilik alanında yaşanan ekonomik daralmadan etkilenen 39 yaşındaki turizmci Sibel Cesur Efe, eşi Süleyman Efe’nin de destek vermesi ile birlikte farklı alternatifler aramaya başladı. 17 yıllık mesleği otel işletmeciliğini bırakan Efe, araştırmalarını tarım alanında yoğunlaştırdı. Sibel Cesur Efe, Antalya’nın Aksu ilçesinde EXPO 2016 arkasında Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık’a ait arazide şeker otu (stevia) yetiştirmeye karar verdi. 75 dekar alanda 2 yıldır şeker otu yetiştiren Sibel Cesur Efe ve eşi Süleyman Efe, 3 aylık sürenin ardından hasada başladı. Tarlada mahallelerden topladıkları 20 kadın işçi ile hasatlarını yapan Efe ailesi, hedeflerinin 500 dekar alanda şeker otu yetiştirmek olduğunu ifade etti. 
 
  "Bu ürünün kilosu 100 dolara satılıyor" 
  Şeker otunun çok kazançlı bir bitki olduğunu belirten Süleyman Efe, "Çiftçilerimiz için çok kazançlı bir bitki. Dönümünde 8-10 bin TL para kazanılabiliyor. Pazarı çok geniş bir üründür. Şekerin girebildiği her yere girebilen bir üründür. Diyabetik ve obezite hastaları çok rahat kullanıyor. Sıfır kalori ve yüzde yüz doğal bir üründür. Dünya bazında çok değerli bir bitkidir. Japonya bu ürünü 40 yıldır kullanıyor. Bundan dolayı her yıl sağlık sektöründe 30 milyar dolar kazançları var. Antalya şeker otu açısından iklim açısından çok uygun bir yer. 2 yıldır Antalya’da ekim yapıyoruz. Buranın iklimini çok sevdi. 500 dönüm kadar bir hedefimiz var. Üretimi arttırmak istiyoruz. Tarladan sonra işleme fabrikasında işledikten sonra bu ürünü pazarlayacağız. Bu ürünün kilosu 100 dolara satılıyor. Normal şartlarda şekerin 300 katı diyebiliriz" dedi. 
 
  "Beyaz yakadan toprağa transfer oldum" 
  Rus uçağının düşmesinin ardından tarıma yöneldiğini ifade eden Sibel Cesur Efe ise, "Beyaz yakadan toprağa transfer oldum. Aslında benim hikayem Rus uçağının düşmesi ile başladı. Bölgede yaşanan turizm krizi çok fazla canımızı yakınca, otelciliği bırakıp tarıma yöneldim. Daha sonra şeker otu bitkisini araştırdım. Eşimi de bu konuda ikna ettim. EXPO 2016 alanının arkasında Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık’a ait arazide yetiştirmeye başladık. Bu bitki her zaman eşimin aklında vardı. Eşim de tekstili bıraktı. Dönümde ilk sene olduğu için 350 kilo hedefliyoruz. İkinci yılda dönümde kilo iki katına çıkıyor. Şeker otunun dünya pazarında 5 milyar dolar pazarı var. Türkiye bu pazardan payını hiç alamamış. Bizim hedefimiz bu pazara girmek. Bu pastadan pay almak istiyoruz. Bizim ülke olarak çok daha avantajımız var" açıklamasını yaptı. 
 
  "Şeker otu ilçemizde yetiştirilmesi için çok uygun" 
  Girişimci çifte destek verdiklerini ifade eden Tarım ve Orman Aksu İlçe Müdürü İhsan İnal ise, "İlçemizde 200 bin dekar alanda tarımsal üretim yapıyoruz. Bunun 50 bin dekar alanı seracılık. Biz çiftçilerimizin ürünlerin tarlaya ekilmesinden sofralara ulaşmasına kadar tüm aşamalarında yanlarında olarak destek veriyoruz. Farklı ürünlerin yetiştirilmesini destekliyoruz. Şeker otu ilçemizde yetiştirilmesi için çok uygun. Şeker otu sıfır kalori barındırıyor" dedi. 

 
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İHA
                                         
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