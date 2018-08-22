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Dünyanın ilk kadın belediye başkanının mezarı gün yüzüne çıktı

Bin 800 yıl önce yaşamış ve dünyanın ilk kadın belediye başkanı olarak görülen Plancia Magna'nın mezarın üzerinde 'Plancius Ailesi' ifadesi yer alıyor

Dünyanın ilk kadın belediye başkanının mezarı gün yüzüne çıktı
TÜRKİYE 0
Isparta Düğün Salonları

  - Dünyanın ilk kadın belediye başkanının mezarı gün yüzüne çıktı   
  - Bin 800 yıl önce yaşamış ve dünyanın ilk kadın belediye başkanı olarak görülen Plancia Magna'nın mezarın üzerinde 'Plancius Ailesi' ifadesi yer alıyor  
  - Anıtın toprak altında kalan 4 basamaklı platformunun ilk günkü görünümünü koruduğu gözlendi 
  - Antalya Müzesi Müdürü ve Perge Antik Kenti Kazı Başkanı Mustafa Demirel: 
  - "4 cephenin de tamamlanmasından sonra, çevresinde genişletme yaparak yapıya ait mimarı elemanların çıkarıp belgeleme ve çizimleme çalışması gerçekleştireceğiz. Daha sonrası ise restorasyon projesini hazırlamayı düşünüyoruz"   
  - "Toprağın altındaki kısım çok bakir bir şekilde muhafaza edilmiş" 
 
 - Antalya Perge Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında bulunan ve bin 800 yıl önce yaşamış tarihteki ilk kadın Belediye Başkanı Plancia Magna'nın anıt mezarı gün yüzüne çıktı. Sadece batı cephesi henüz açılmayan anıtın mezar odası kısmında Magna’nın ailesinin adı 'Plancius Ailesi’ ifadesi yer alırken, yine anıt mezarın toprak altında kalan 4 basamaklı platformunun ilk günkü görünümünü koruduğu gözlendi.   
  Antalya Müze Müdürlüğünce Perge Antik Kenti’nde daha önce gerçekleştirilen çalışmalarda antik kentteki yazıtlarda adı geçen ve tarihteki ilk kadın belediye başkanı olduğu öngörülen Plancia Magna'nın anıt mezarı belirlenmişti. Ardından Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun ilk kazmayı vurmasıyla başlayan kazılarda, önce anıt mezarın 4 basamaktan oluşan platformu bulundu. Belediye Başkanı Plancia Magna hakkında yeni bilgilere ulaşmak için çalışmalarını sürdüren kazı ekibi, anıtın mezar odası kısmını da ortaya çıkardı. Gün yüzüne çıkan mezar odasının dış cephesinde Magna'nın ailesinin adı olan 'Plancius Ailesi' ifadesinin yer aldığı tespit edildi. Şu ana kadar kuzey, güney ve doğu cephesi açılan mezarın batı kısmının da açılması için çalışmalar aralıksız sürüyor. Ekipler, çalışmalar sonunda eşsiz eserin restorasyon projesini hazırlamak için gün sayıyor. 
 
  Çalışmalar bittiğinde restorasyon süreci başlayacak 
  Antalya Valisi Münir Karaloğlu’nun vurduğu kazma sonrası başlayan çalışmaları ara vermeden sürdürdüklerini ifade eden Antalya Müzesi Müdürü ve Perge Antik Kenti Kazı Başkanı Mustafa Demirel, ilk olarak anıt mezarın kuzey kısmından çalışmalara başladıklarını ve sırasıyla doğu ve güney cephelerini açtıklarını söyledi. Şu anda batı cephesini açmak için çalışmaların sürdüğünü kaydeden Demirel, "4 cephenin de tamamlanmasından sonra, çevresinde genişletme yaparak yapıya ait mimarı elemanların çıkarıp belgeleme ve çizimleme çalışması gerçekleştireceğiz. Daha sonrası ise restorasyon projesini hazırlamayı düşünüyoruz” dedi. 
 
  “Basamaklar çok bakir bir şekilde muhafaza edilmiş” 
  Mevcut zemine yakın olan Magna’nın mezarının, daha önce bölgedeki tarımsal faaliyetler sonucu tahrip olduğunu belirten Demirel, "Fakat toprağın altındaki kısım çok bakir bir şekilde muhafaza edilmiş" diye konuştu. 
 
  İmparator Caracalla'nın da heykeli bulunmuştu 
  2012 yılından itibaren başlayan kazı çalışmalarında daha önce bölgede bulunan meydan kısmında bir çeşme ve havuz bulunmuştu. 2016 yılında aynı bölgede yapılan kazı çalışmalarında ise Roma İmparatorluğu'nda 2. yüzyılda tahta çıkan, ’Caracalla’ takma adıyla bilinen Marcus Aurelius Antoninus’un tek parça halindeki heykeli bulundu. Dünyada tek olduğu öne sürülen heykelin yanı sıra kazılarda ayrıca 2 Afrodit heykeli, Asklepios, Tykhe, Aphrodite, Nemesis, Helios, Selene, yılanlı heykel, giyimli erkek heykeli, giyimli kadın heykeli, at heykeli bulundu. Bu heykeller, şuanda Antalya Müzesi’nde sergilenerek ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. 
 
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İHA
                                         
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ISPARTA HABER
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