İnternet kullanıcılarının sayısı 3,8 milyarla dünya nüfusunun yarısından fazlasını oluşturdu. Dünyadaki internet kullanıcılarının yüzde 21'i Çin'de bulunurken, yüzde 12'si Hindistan'da ve yüzde 8'i ABD'de bulunuyor. Bu ülkeleri Endonezya, Brezilya, Japonya, Rusya ve Meksika takip ederken, Türkiye bu sıralamada 15'inci sırada yer alıyor. Sosyal medya kullanımında güçlü bir büyüme döneminin ardından yavaşlama başladığı görülürken, gizlilik ve sorunlu içerik kaygıları da benzer yönelimlerin izlenmesine yol açıyor.