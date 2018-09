- Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, dünyaca ünlü futbol yıldızı Cristiano Ronaldo’yu otel yatırımı için Antalya’ya davet etti.Dünyaca ünlü futbol yıldızı Cristiano Ronaldo, futbol dışında yatırım yaptığı turizm sektöründe 6’ncı otelini geçtiğimiz günlerde Fransa’nın başkenti Paris’te açtı. 6’ncı otelinin ardından ATSO Başkanı Davut Çetin, Ronaldo’yu sosyal medya üzerinden Antalya’ya yatırım yapmaya davet etti. Mesajında, Antalya’nın dünyanın en güzel destinasyonlarından biri olduğunu ifade eden Başkan Davut Çetin, Ronaldo’nun forma numarası ve 7’nci otelinin olmasının yanı sıra Antalya’nın posta kodunun da 7 olduğunu ve bunun kendisine şans getireceğini belirtti.ATSO Başkanı Davut Çetin mesajını; “Selam Cristiano! Paris'teki yeni otelin için tebrikler. Eğer bir sonraki otelini dünyadaki en güzel destinasyonlardan biri olan Antalya’da açmayı düşünürsen, bu şanslı bir kombinasyon olacaktır. Antalya'nın posta kodu 7, senin 7’nci otelin ve forma numaran 7. Seni Antalya’ya bekliyoruz” şeklinde paylaştı.“Hi @Cristiano! Congratulations on your new hotel in Paris. If you’d consider opening your next hotel in Antalya, one of the most beautiful destinations in the world, it would be a lucky combination: 7th hotel & 7 for your shirt number & 7 for Antalya’s postcode. Always welcome”İHA