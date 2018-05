Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “1,8 milyar ümmetin de duası bizimle. Şu 1 ayda her gün bize dua ediyorlar, dua edecekler. Niye? Çünkü Recep Tayyip Erdoğan’ın tekrar seçilmesini istiyorlar. Çünkü bu kutlu yolculuğun devam etmesini istiyorlar. Çünkü Türkiye’den başka mazlumların ve ümmetin umudu yoktur” dedi.Orman ve Su İşleri Bakanlığının Antalya'da 166 milyon TL değerinde baraj, gölet, bal ormanı, ağaçlandırma ve çeşitli yatırımlarıyla ilgili temel atma töreni ve açılışlarının arından yine Manavgat ilçesinde partisinin Seçim Koordinasyon Merkezi açılış törenine katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, seçimlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Dün belirlenen listeler sonrası kolları sıvayarak çalışmalara başladıklarını ifade eden Bakan Çavuşoğlu, AK Parti’nin Antalya listesiyle ilgili görüşlerini dile getirerek, her bir adayın birbirinden kıymetli olduğunu söyledi. Listedeki 16 adaydan 5’inin Manavgatlı olduğuna dikkat çeken Çavuşoğlu, “Bu listeye Manavgat damgasını vurdu. Biraz önce arkadaşlarımız bazı isimleri saydı, başta kendimi saymak istiyorum. En az Alanyalı olduğum kadar Manavgatlıyım diyorum. Bunun da gururla söylüyorum” dedi.Son 16 yılda önlerine çıkan tüm engelleri birlik ve beraberlik sayesinde aştıklarını belirten Bakan Çavuşoğlu, “Büyük hedeflere yürüyeceğiz. Kutlu yolculuğumuzda yeni bir sayfa açıyoruz, yeni bir yola giriyoruz. Esasen bu önceden temelini attığımız uzun ince bir yolun devamı. Ama bu aşama aşama. O hedeflere ulaşmak için çok daha güçlü olmamız lazım. Bugün dış politikada güçlüysek, sizlerin desteği sayesinde güçlüyüz. Dış politikada haksızlıklara karşı sesimizi gür çıkarabiliyorsak, arkamızda 81 milyonun olduğunu hissettiğimiz içindir. Bugün adaletsizliklere sesimizi çıkartıyorsak, bu milletimizin vicdanının bizlere emridir” diye konuştu.Dünyanın gözünün Türkiye’de olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, son olarak şunları söyledi:“Bugün dünyada insani yardımı ulaştırmada birinci sıradaysak bu da bizim insanımızın vicdanının yansımasıdır. Bugün kalkınma yardımlarında dünyada en öndeysek, esasen dünyadaki mazlumların bizden beklentilerinin bir sonucudur. Çünkü dünyanın gözü bizde, kıskananların da gözü bizde. Pakistan’ın da, Afganistan’ın da, Afrika’nın da, Somali’nin de, hatta ve hatta hayal edemeyeceğiniz en küçük ülkelerin, herkesin gözü bizde. Ama şunu unutmayın. 1,8 milyar ümmetin de duası bizimle. Şu 1 ayda her gün bize dua ediyorlar, dua edecekler. Niye? Çünkü Recep Tayyip Erdoğan’ın tekrar seçilmesin istiyorlar. Çünkü bu kutlu yolculuğun devam etmesini istiyorlar, Çünkü Türkiye’den başka mazlumların ve ümmetin umudu yoktur. Bu bilinçle çalışacağız. Sorumluluğumuzun daha büyük olduğunu hiçbir zaman unutmayacağız. Uluslararası arenada küresel bir aktör olduğumuzu unutmayacağız. Beklentilerin sadece mazlumlar tarafından olduğunu düşünürsek aldanırız. Dünya insanlarının Türkiye’den beklentileri var.”Çavuşoğlu'na programlarında eşlik eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de, 24 Haziran seçimlerinin önemine vurgu yaparak, Türkiye’nin son 15 yılda büyük mesafeler kat ettiğini söyledi. Türkiye’nin gelişimini önlemek için her türlü kupasın kurulduğunu vurgulayan Türel, “Türkiye kalkınarak yoluna devam ediyor. Topla tüfekle hizmetten engellemeye çalıştılar ama o kurşunlara göğsünü siper eden bu millet o hainlere izin vermedi. Ak Parti’nin iktidar olmasını istemeyen, Recep Tayyip Erdoğan seçilmesin isteyenlere bir bakınız. Onun üstüne söz söylemeye gerek yok. 24 Haziran Türkiye’yi teslim almak isteyenlerle, teslim etmek istemeyenlerin mücadelesidir” diye konuştu.Antalya’da 7. seçim merkezini açtıklarını ifade eden AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ise açıklanan aday listelerinin Antalya’nın her köşesine hitap ettiğini vurguladı. Taş, “Manavgat’tan 3 tane adayımız var. İbrahim Aydın, Ercan Mekteplioğlu, Ömer Akbaş kardeşimiz. Manavgat bu seçimin en şanslı ilçesi. Yüzde 21 ile başladığımız Antalya’da yüzde 42’yi yakaladık. Milletvekili sayımız 5’ti Kasım’da 7’ye çıkardık. Bu seçimde daha yüksek milletvekili çıkaracağız. Yine Antalya’da birinci olmak, zaferlerle çıkmak istiyoruz. Seçimlere 32 gün kaldı, milletvekillerimizi Ankara’ya göndererek Antalya’nın güçlü bir şekilde temsil edilmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.Konuşmaların ardından seçim ofisinin açılışı kurdele kesimiyle gerçekleşti. Bakan Çavuşoğlu daha sonra Antalya kent merkezindeki bir iftar programına katılmak üzere ilçeden ayrıldı.İHA