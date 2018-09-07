- Batı Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği (BATAB) tarafından düzenlenen “Dünden Bugüne Döşemealtı” ve "4 Mevsim Konyaaltı” konulu fotoğraf yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi.BATAB tarafından organize edilen ‘Dünden Bugüne Döşemealtı' ve 4 Mevsim Konyaaltı' fotoğraf yarışmasında dereceye girenler için Konyaaltı Belediyesi fuaye alanında ödül töreni düzenlendi. Döşemealtı'nın tarihi ve kültürel güzelliklerinin fotoğraflandığı yarışmaya 68 fotoğraf sanatçısı 250 eserle katıldı.Sergi açılışına ve ödül törenine Konyaaltı Belediye Başkan Yardımcısı ve BATAB Müdürü Mustafa Gürbüz, Döşemealtı Belediye Başkan Vekili Ali Acır, Konyaaltı Belediye Başkan Yardımcısı Cansel Tuncer, jüri üyeleri ile çok sayıda fotoğraf tutkunu katıldı. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Döşemealtı Belediyesi’nin ödüllü gençlik projesi DÖGEM’in genç vekilleri de programa katılarak sergiyi gezdi.Döşemealtı Belediye Başkan Vekili Ali Acır, tüm fotoğraf sanatçılarına teşekkür etti. Konuşmaların ardından jüri üyelerine teşekkür plaketi, dereceye giren fotoğrafların sahiplerine de ödülleri verildi. Ödül törenin ardından yarışmada dereceye giren ve sergilemeye layık görülen serginin açılışı yapıldı.“Dünden Bugüne Döşemealtı” konulu fotoğraf yarışmasında 1.lig ödülü jüri üyelerinin kararıyla iptal edilirken “Döşemealtı’nda su kaynağı” konulu fotoğrafı ile Hasan Serbest 2.”Bereket” konulu fotoğrafı ile Hasan Güzel 3. olurken “Ocak” konulu fotoğrafıyla Özgür Donmaz ise Mansiyon ödülüne layık görüldü.Sergi daha sonra Döşemealtı Belediyesi fuaye alanında sergilenecek.İHA