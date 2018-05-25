Son dönemlerde altın fiyatlarının rekor üstüne rekor kırmasıyla birlikte artık düğünlerde çeyrek altın yerine 1 gram ve 0,5 gramdan yapılan hediyelik altınlar tercih edilmeye başlandı. Antalya Kuyumcular Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Çelik, seçime kadar altındaki yükselişin devam edeceğini öngördüklerini söylerken, kuyumcu Süleyman Koç, "Eskiden düğün için çeyrek altın alınıyordu sonra gram altına dönüldü şimdi ise yarım gramlık altın alınıyor" dedi.Altının gram fiyatı, dün 200 lira üzerine çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Dolar ve euro’nun artışıyla birlikte çeyrek altın da 330 lirayı gördü. Durumun böyle olmasıyla birlikte düğün sezonu olan yaz aylarında altın alacaklar, yükselen fiyatlar karşısında yeni arayışlara girdi. Vatandaşlar, çeyrek altın yerine İstanbul Altın Rafinerisi tarafından üretilen tam ve yarım gram altınlara yöneliyor.Vatandaşların altının fiyatının artmasına rağmen altınlarını bozdurmadıklarını, hatta daha fazla altın almaya geldiklerini söyleyen Kuyumcular Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Çelik, seçime kadar yükselişin devam edeceği yönünde düşüncelerinin olduğunu söyledi. Uluslararası piyasada altının birim fiyatında herhangi bir değişiklik yaşanmadığına dikkat çeken Çelik, "Türkiye’deki siyasi ve ekonomik sebeplerden dolayı dolardaki anormal yükseliş, altının Türk lirası karşısındaki değerini çok yukarıya taşıdı. Altının fiyatı arttı ancak altın alımı daha fazla. İnsanlar altının fiyatının daha yukarılara çıkacağını bekledikleri için eldeki altınlarını bozdurmuyorlar" dedi.Söz konusu artışla, vatandaşların düğünlerde çeyrek altın yerine gram altını tercih ettiğini belirten Çelik, "Gram altın görünüm itibariyle de çeyrek altına benzediği için insanlar artık düğünlere giderken gram altını tercih ediyor. Bizim adetlerimizde takısız düğün olmaz, gerekirse 10 tane takılacağına 5 tane takılır" diye konuştu.Vatandaşların son zamanlarda gram altınlara ilgisinin olduğunu dile getiren Antalya Kuyumcular Çarşısı esnaflarından Süleyman Koç ise "Vatandaşın altın alımı düştü. Eskiden düğün için çeyrek altın alınıyordu sonra gram altına dönüldü şimdi ise yarım gramlık altın alınıyor. Şuan için en çok ilgi gram altında. Altının daha da yükselmesini bekliyoruz, durumu olan vatandaşların ise altın almasını tavsiye ediyorum" dedi.İHA