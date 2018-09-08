Drone hırsızı 2 yıl sonra yakalandı

Drone hırsızı 2 yıl sonra yakalandı
TÜRKİYE 0
Isparta Düğün Salonları
 
  - Drone hırsızı 2 yıl sonra yakalandı  
 
- Antalya’da park halindeki otomobilden çalınan drone ve ekipmanları 2 yıl sonra bulunup, sahibine teslim edildi. 
  Edinilen bilgiye göre, 12.11.2016 tarihinde Levent U.’nun Meltem Mahallesi Basın Sitesi önünde park halindeki otomobilinden drone ve ekipmanları çalındı. Levent Uzunsakal’ın  başvurusu ile uzun süredir araştırma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri marka ve modeli belirli olan dronenin bir internet sitesi üzerinden satışa çıkarıldığını tespit etti. Satıcılarla, müşteri gibi iletişime geçen polis, M.Y., H.D. ve H.A.’yı gözaltına aldı, drone ve ekipmanları Levent Uzunsakal’a teslim edildi. M.Y. ve H.A. ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, H.D. adliyeye sevk edildi. 
 
AW486063_01AW486063_02


İHA                            
Yazdır
ISPARTA HABER
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
İkinci el araç satışında yeni dönem!
ISPARTA - ANTALYA ÇEVRE YOLUNDA TRAFİK KAZASI
ISPARTA'DA TAPTAZE BALIKLAR TEZGAHTA YERİNİ ALDI
Isparta’da rekor trafik cezaları
Kiralık makam aracını şoförü ile birlikte iade edecek
Isparta Güneykent'te Gülanta farkındalık ÇalıştayıISPARTA GÜNEYKENT'TE GÜLANTA FARKINDALIK ÇALIŞTAYI
Milli Sporcumuz Mustafa Işık Türkiye ŞampiyonuMİLLİ SPORCUMUZ MUSTAFA IŞIK TÜRKİYE ŞAMPİYONU
SDÜ Hastanesi’nde, hastane öncesi ilk yardım anlatıldı SDÜ HASTANESİ’NDE, HASTANE ÖNCESİ İLK YARDIM ANLATILDI
SDÜ ev sahipliğinde Mekan Tasarım İlkeleri Çalıştayı SDÜ EV SAHİPLİĞİNDE MEKAN TASARIM İLKELERİ ÇALIŞTAYI
Isparta'da 9 sürücüye havadan kırmızı ışık cezası ISPARTA'DA 9 SÜRÜCÜYE HAVADAN KIRMIZI IŞIK CEZASI
Isparta'da Yurt ve apartçılar otogar çevresine kamp kurdu ISPARTA'DA YURT VE APARTÇILAR OTOGAR ÇEVRESİNE KAMP KURDU
Eğirdir Fidanlık Müdürlüğü ile Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü'nden ortak çalışmaEĞİRDİR FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ İLE BATI AKDENİZ ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ'NDEN ORTAK ÇALIŞMA
DOĞAL VE NATUREL ÜRÜNLER ISPARTA GURME'DE
Isparta’da kurumlar arası futbol turnuvası ISPARTA’DA KURUMLAR ARASI FUTBOL TURNUVASI
Vali Günaydın Sarıidris’te halkla kucaklaştı VALİ GÜNAYDIN SARIİDRİS’TE HALKLA KUCAKLAŞTI
Prof. Dr. Diler, ISUBÜ Rektörü olarak atandı
Isparta Belediye başkan yardımcısı sayısı 3’e düşürüldü
Isparta'da evinden1.5 kilogram esrar çıktı
Isparta'da Afrin Şehidinin babasına vefa sürprizi ISPARTA'DA AFRİN ŞEHİDİNİN BABASINA VEFA SÜRPRİZİ
Sigortasız işçiye emeklilik müjdesi
Isparta MEB Gülçin Kız Öğrenci Yurdu Tanıtımı
Kara Kuvvetleri Komutanı Isparta'ya geldi
Bakanlık listeyi yayınladı: Bu ürünleri sakın almayın!
Karayollarından Isparta'da trafiğe kapalı yol uyarısı
Isparta’da planlı elektrik kesintisi
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Yurdum insanından Karpuz SanatıYurdum insanından Karpuz Sanatı
Isparta'da Domates ve Karanfil Festivali EtkinlikleriIsparta'da Domates ve Karanfil Festivali Etkinlikleri
Ölümcül 12 hayvan türüÖlümcül 12 hayvan türü
"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğu"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğu
Eski bilgisayar parçaları sanat eserine dönüştüEski bilgisayar parçaları sanat eserine dönüştü
En komik halleriyle 'yurdum insanları'En komik halleriyle 'yurdum insanları'
En az yakıt tüketen araçlar 2018En az yakıt tüketen araçlar 2018
Yurdum insanından Karpuz SanatıIsparta'da Domates ve Karanfil Festivali EtkinlikleriÖlümcül 12 hayvan türü"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğuEski bilgisayar parçaları sanat eserine dönüştüEn komik halleriyle 'yurdum insanları'En az yakıt tüketen araçlar 2018
perde firmalarıısparta döner siparişISPARTA ÖĞRENCİ YURTLARIISPARTA İÇ GİYİMISPARTA PVC BayileriISPARTA OTO EKSPERTİZISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta Bubble Kids Çocuk Aktivite Merkezi AçıldıIsparta Bubble Kids Çocuk Aktivite Merkezi Açıldı03 Eylül 2018
Sigortasız işçiye emeklilik müjdesiSigortasız işçiye emeklilik müjdesi06 Eylül 2018
Isparta'da 9 sürücüye havadan kırmızı ışık cezası Isparta'da 9 sürücüye havadan kırmızı ışık cezası 07 Eylül 2018
Isparta'da proje başvuruları 1 Ekim’e kadar devam edecekIsparta'da proje başvuruları 1 Ekim’e kadar devam edecek05 Eylül 2018
Yeni anne olanlara 7 bin 376 liraYeni anne olanlara 7 bin 376 lira01 Eylül 2018
Karayollarından Isparta'da trafiğe kapalı yol uyarısıKarayollarından Isparta'da trafiğe kapalı yol uyarısı05 Eylül 2018
Isparta MEB Gülçin Kız Öğrenci Yurdu TanıtımıIsparta MEB Gülçin Kız Öğrenci Yurdu Tanıtımı05 Eylül 2018
Binlerce öğrenciye müjde! Kredileri kesilmeyecekBinlerce öğrenciye müjde! Kredileri kesilmeyecek01 Eylül 2018
Yargıtay'dan tarihi karar! Artık o maaşı alabileceklerYargıtay'dan tarihi karar! Artık o maaşı alabilecekler05 Eylül 2018
Isparta'da daimi işçi alımına rekor başvuru!Isparta'da daimi işçi alımına rekor başvuru!03 Eylül 2018
Bakanlık listeyi yayınladı: Bu ürünleri sakın almayın!Bakanlık listeyi yayınladı: Bu ürünleri sakın almayın!05 Eylül 2018
Isparta'da evinden1.5 kilogram esrar çıktı Isparta'da evinden1.5 kilogram esrar çıktı 06 Eylül 2018
DOĞAL VE NATUREL ÜRÜNLER ISPARTA GURME'DEDOĞAL VE NATUREL ÜRÜNLER ISPARTA GURME'DE06 Eylül 2018
Isparta Dostlar Balıkçılık'ta Tezgahlar ŞenlendiIsparta Dostlar Balıkçılık'ta Tezgahlar Şenlendi03 Eylül 2018
Başkan Erdoğan talimat vermişti...Isparta'dan ilk çalışma geldiBaşkan Erdoğan talimat vermişti...Isparta'dan ilk çalışma geldi04 Eylül 2018
Isparta’da 11 ayrı suç dosyasıyla aranan cezaevi firarisi yakalandıIsparta’da 11 ayrı suç dosyasıyla aranan cezaevi firarisi yakalandı05 Eylül 2018
SES,IŞIK SİSTEMLERİ VE ENSTRÜMANLAR TEZCAN MÜZİK'TESES,IŞIK SİSTEMLERİ VE ENSTRÜMANLAR TEZCAN MÜZİK'TE03 Eylül 2018
Isparta'da Doğa harikasının yanı başında yakışmayan görüntüler Isparta'da Doğa harikasının yanı başında yakışmayan görüntüler 04 Eylül 2018
Sakin Şehir Eğirdir'de triatlon heyecanı Sakin Şehir Eğirdir'de triatlon heyecanı 02 Eylül 2018
Isparta'da planlı elektrik kesintileri olacak!Isparta'da planlı elektrik kesintileri olacak!04 Eylül 2018