“Dövizde psikolojik sınır kalmadı”

“Dövizde psikolojik sınır kalmadı”
TÜRKİYE 0
Isparta Düğün Salonları
 
  - ATSO Başkanı Çetin: 
  - “Dövizde psikolojik sınır kalmadı”   
 
- Dövizin durumunu değerlendiren Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Türkiye ekonomisinin bu serbest düşüş karşısında bu kadar çaresiz olamayacağını belirterek, “Dövizin nereye kadar tırmanacağı belirsizleşti. Herhangi bir psikolojik sınır kalmadı” dedi.   
  Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Türk Lirası'nın Dolar ve Euro başta olmak üzere yabancı paralar karşısında erimesi, cari açık, Fed faizi gibi etkenler dışında güvensizlik nedeniyle kendi kendini besleyen bir sürece dönüştüğünü ifade etti. Dövizin nereye kadar tırmanacağının belirsizleştiğini kaydeden Çetin, “Herhangi bir psikolojik sınır kalmadı. Dövizdeki artışın döviz borcu olan, kira sözleşmesi döviz üzerinden yapılmış olan veya ithal girdi kullanan reel sektör işletmeleri için ne kadar büyük bir bedel ortaya çıkardığını ifade etmeye gerek yok” diye konuştu. 

  “Çaresiz olamaz” 
  Türkiye ekonomisinin bu serbest düşüş karşısında bu kadar çaresiz olamayacağını bildiren Çetin şöyle konuştu: 
  “Merkez Bankası'nın enflasyon hedeflemesi etkisini kaybetti; bekle-gör politikası veya küçük ölçekli önlemler beklentileri olumsuz etkilemekten başka bir sonuç sağlıyor. Dövizdeki bu bitmeyen çıkışa rağmen hiç bir ciddi önlem açıklaması yapılmadı. Ekonomide çapa görevi görecek hedef ve politikaların daha fazla geciktirilmesini bekleyemeyiz. Enflasyonu, cari açığı ve kur artışını dizginleyecek bütçe disiplini programı, faiz artışı, döviz cinsinden tahvil ihracı, dış borç yapılandırması gibi bütün önlemler hemen ele alınmalı ve  Orta Vadeli Mali Plan bu tür acil önlemleri içerecek şekilde hemen açıklanmalı.  Ekonomide güven tesis edildiği ve yapısal reformlar kararlılıkla başlatıldığı takdirde Türkiye ekonomisi dinamizmini koruyacak. Aksi takdirde ekonomik ve sosyal maliyetin ağırlaşacağı açıktır. Bu konuda bütün siyasi partilerimizin uzlaşma içerisinde olmasını ve yapısal reformların yerel seçimler beklenmeden gündeme alınmasını önemle bekliyoruz” 
 
AW462257_01


İHA             
Yazdır
ISPARTA HABER
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Deterjan alırken etikete dikkat! Bakanlık uyardı
ISPARTA'DA GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ DÜZENLENECEK
Isparta’da planlı elektrik kesintisi
Isparta’da yaylada otlayan sürüye yıldırım düşmesi sonucu 31 hayvan telef oldu
Türkiye’nin ilk büyük yağlı güreş kompleksi Isparta’ya inşa ediliyor
Isparta Senirkent'te 61 yaşındaki tek kişilik orkestra
Binlerce vatandaşın borcunu devlet ödeyecek
Müjde geldi! Kamuya 67 bin yeni personel alınacak
Isparta’da yoğun katılımlı yağlı pehlivan güreşi müsabakaları
Ehliyet sınavında bir dönem sona erdi!
İşsizlik maaşından artık onlar da faydalanacak!
Hesap işletim ücreti artık yasal değil
Isparta'da oto galericiler sitesinin 2. etabı başlayacak!
Bu tarihi kaçıran bedelli askerlik yapamayacak!
YÖK'ten öğrencilere müjdeli haberler!
ISPARTA'DA YEPYENİ DÖNER LEZZETİ...ÖKÜZ DÖNER!
ISPARTA'DA GÜLDEN SONRA LAVANTA YAYGINLAŞIYOR
ISPARTA VALİLİĞİ KURBAN HİZMETLERİ KOMİSYONU KARARI 2018
​Isparta’da planlı elektrik kesintisi
“Doğa sevgisi eğitimin en önemli parçasıdır”
Isparta Belediye Oğuzata kurslarındaki 21 öğrenci nitelikli liselere yerleşti
“Isparta tamamen tekli eğitime geçecek”
Bedelli askerlik başvuruları başladı! işte izlenecek yol...
Eğirdir Gölü'nde yakalanan kaçak ağlara el konuldu
“Isparta'yı hatırlatan ürünler”
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta'da Domates ve Karanfil Festivali EtkinlikleriIsparta'da Domates ve Karanfil Festivali Etkinlikleri
Ölümcül 12 hayvan türüÖlümcül 12 hayvan türü
"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğu"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğu
Eski bilgisayar parçaları sanat eserine dönüştüEski bilgisayar parçaları sanat eserine dönüştü
En komik halleriyle 'yurdum insanları'En komik halleriyle 'yurdum insanları'
En az yakıt tüketen araçlar 2018En az yakıt tüketen araçlar 2018
ISPARTA GÜL FUARI VE FESTİVALİ 2018ISPARTA GÜL FUARI VE FESTİVALİ 2018
Isparta'da Domates ve Karanfil Festivali EtkinlikleriÖlümcül 12 hayvan türü"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğuEski bilgisayar parçaları sanat eserine dönüştüEn komik halleriyle 'yurdum insanları'En az yakıt tüketen araçlar 2018ISPARTA GÜL FUARI VE FESTİVALİ 2018
ISPARTA PERDE FİRMALARIISPARTA İÇ GİYİMISPARTA PVC BayileriISPARTA OTO EKSPERTİZISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak belli olduKurban Bayramı tatili kaç gün olacak belli oldu31 Temmuz 2018
Hastane önünde yürek burkan görüntü Hastane önünde yürek burkan görüntü 01 Ağustos 2018
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan öğrencilere müjdeMilli Eğitim Bakanlığı'ndan öğrencilere müjde01 Ağustos 2018
ISPARTA MERKEZ DİREKLİ BARAJI VE SULAMASINDA ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ DEVAM EDİYORISPARTA MERKEZ DİREKLİ BARAJI VE SULAMASINDA ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR01 Ağustos 2018
Ehliyet sınavında bir dönem sona erdi!Ehliyet sınavında bir dönem sona erdi!05 Ağustos 2018
Isparta'ya A Plus üniversite şehri ödülü...Isparta'ya A Plus üniversite şehri ödülü...31 Temmuz 2018
SAAT KULEMİZ ISPARTA’NIN SEMBOLLERİNDEN BİRİSİ, GELECEĞİN TARİHİ OLACAKTIRSAAT KULEMİZ ISPARTA’NIN SEMBOLLERİNDEN BİRİSİ, GELECEĞİN TARİHİ OLACAKTIR04 Ağustos 2018
Otobüslerde yeni dönem! Zorunlu oluyorOtobüslerde yeni dönem! Zorunlu oluyor03 Ağustos 2018
Resmen başladı! Başvuran parasını geri alacakResmen başladı! Başvuran parasını geri alacak01 Ağustos 2018
Kara Havacılık Okul Komutanlığı Isparta’ya taşınıyor Kara Havacılık Okul Komutanlığı Isparta’ya taşınıyor01 Ağustos 2018
Isparta’da yaylada otlayan sürüye yıldırım düşmesi sonucu 31 hayvan telef olduIsparta’da yaylada otlayan sürüye yıldırım düşmesi sonucu 31 hayvan telef oldu06 Ağustos 2018
Isparta Türker AVM'de indirimde bu hafta...Isparta Türker AVM'de indirimde bu hafta...01 Ağustos 2018
ISPARTA'DA YEPYENİ DÖNER LEZZETİ...ÖKÜZ DÖNER!ISPARTA'DA YEPYENİ DÖNER LEZZETİ...ÖKÜZ DÖNER!03 Ağustos 2018
İşsizlik maaşından artık onlar da faydalanacak!İşsizlik maaşından artık onlar da faydalanacak!05 Ağustos 2018
​Isparta’da planlı elektrik kesintisi​Isparta’da planlı elektrik kesintisi03 Ağustos 2018
ISPARTA'DA CANLI HAYVAN SATIŞI VE ET ÜRÜNLERİ TÜRKER KASAP'TAISPARTA'DA CANLI HAYVAN SATIŞI VE ET ÜRÜNLERİ TÜRKER KASAP'TA02 Ağustos 2018
Eğirdir Gölü'ne 300 bin yavru Sazan bırakıldı Eğirdir Gölü'ne 300 bin yavru Sazan bırakıldı 01 Ağustos 2018
Isparta'da lavanta fidanının üretim üssü EğirdirIsparta'da lavanta fidanının üretim üssü Eğirdir31 Temmuz 2018
BAĞCI OTO MADENİ YAĞ DEĞİŞİM SERVİSİ AÇILDIBAĞCI OTO MADENİ YAĞ DEĞİŞİM SERVİSİ AÇILDI02 Ağustos 2018
Milyonları ilgilendiren karar! Süre uzatıldıMilyonları ilgilendiren karar! Süre uzatıldı31 Temmuz 2018