Antalya’nın Döşemealtı İlçesi’nde düzenlenen Yaz Kursları başladı.Döşemealtı Kaymakamlığı, Döşemealtı Belediyesi, İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik Spor Kulübü'nün ortaklaşa düzenlediği yaz kursları start aldı. Yaz kurslarında en çok ilgiyi, futbol, basketbol, tiyatro ve halk oyunları gördü.Futboldan tenise 12'si spor; tiyatrodan yabancı dile 10'u sosyal ve kültürel olmak üzere toplam 22 farklı branşta yaklaşık 2 ay sürecek yaz kursları Döşemealtı Kapalı Spor Salonunda forma, çanta ve malzeme dağıtımıyla başladı. Açılışa Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdem Kaya, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Ahmet Karsavurdan, İlçe Halk Eğitim Müdürü Canat Duru kursiyer öğrenci ve velileri katıldı. Belediye Başkanı Turgay Genç, kursiyer öğrenciler ve velileriyle te tek ilgilenip sohbet etti. Genç bazı öğrencilerin formalarını giydirerek başarı diledi.7-14 yaş grubundaki çocuk ve gençlerin katılabileceği yaz kurslarına ilgi bu yılda oldukça fazla oldu. 820 kursiyer futbol, basketbol, voleybol, hentbol, tenis, güreş, halter, tekvando, judo, muay thai, badminton, halk oyunları, tiyatro, bilgisayar, yabancı dil, Kuran-ı Kerim, dini bilgiler, satranç, model uçak, gitar, bağlama ve keman branşlarında yaklaşık 2 ay boyunca eğitim görecek. 17 Ağustos tarihinde sona erecek kursların ardından katılımcılara sertifika verilecek.Başkan Turgay Genç ve ilçe protokolü kursiyerlere başarı dileklerini iletti.İHA