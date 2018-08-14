- Antalya Döşemealtı ilçesinin halı ve halı tarlaları, dünyanın önde gelen basın kuruluşlarının gözdesi oldu. Yabancı ajansların çektiği fotoğraflar, Washington Post, Corriere della Sera, NBC Nevs gibi yabancı kuruluşlar tarafından paylaşıldı. İngilizce yayın yapan TRTWORLD ise belgesel niteliğinde tanıtım yaptı.Döşemealtı Halısını ve Halı Tarlalarını görüntülemek için ilçeye gelen uluslararası ajansların foto muhabirleri çektikleri fotoğrafları Amerika’dan, Avrupa’ya Uzakdoğu’dan Afrika’ya milyonlarca takipçisiyle paylaştı. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar on binlerce beğeni yüzlerce yorum aldı.Antalya’nın marka şehri olma yolunda ilerleyen Döşemealtı, kültürel zenginliklerinden Döşemealtı Halısı ile dünya basının ilgi odağı oldu. Ev hanımlarının tezgahlarda dokudukları halıları görüntüleyen dünyaca ünlü haber ve fotoğraf ajansları, abonelerine ve sosyal medya takipçilerine teknik bilgiler verdi.Döşemealtı İlçesi kültürel zenginliklerinin yanında iklim avantajı nedeniyle de halı ticareti yapan esnafın bir numaralı tercihi oldu. Farklı illerde dokunan halılar Döşemealtı’na getirilerek Toros Dağlarının etrafında ki tarlalarda güneş altında pastel renge dönüştürülüyor.Yüz binlerce dönüm arazi üzerine tek tek serilen on binlerce halı, bir yandan Anadolu’nun kültürel zenginliğini gösterirken diğer yandan da ortaya yağlı boya tablolarını aratmayacak görüntüler çıkıyor. Dünyanın en büyük haber ve fotoğraf ajansları da bu görüntülere ulaşmak ve servis edebilmek için yarışıyor.Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, son 1 aydır hem ulusal hem de uluslararası bir çok yazılı ve görsel medya kuruluşuna Döşemealtı Halısı ve Halı Tarlalarıyla ilgili yabancı basına bilgi veren Başkan Genç, yaptığı açıklamasında “Bir yandan Yörük kültürümüz olan Döşemealtı Halımız diğer yandan da iklim avantajlarımız nedeniyle İlçemize kurulan Halı Tarlaları ile yerel, ulusal ve uluslararası medya kuruluşlarını bilgilendiriyoruz. Amacımız İlçemizi, Antalyamızı ve Türkiyemizi en güzel şekilde tanıtmak. Bugün ekonomik yaptırımlar nedeniyle sorun yaşadığımız ABD’ye ve oradaki kamuoyuna kültürel değerlerimiz üzerinden pozitif mesaj vermek suretiyle iki ülke arasında ilişkilerin normalleşmesine katkı sağlamasını ümit ediyorum” dedi.İHA