Döşemealtı Belediyesi'nden yeni eğitim yılı öncesi okullara bakım

Döşemealtı Belediyesi'nden yeni eğitim yılı öncesi okullara bakım
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Isparta Düğün Salonları
  - Döşemealtı Belediyesi'nden yeni eğitim yılı öncesi okullara bakım 
 
 -  Döşemealtı Belediyesi de 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı öncesi gelen talepler doğrultusunda okullarda bakım, onarım ve çevre düzenlemelerine yoğunlaştı. 
  Döşemealtı Belediyesi, 2018-2019 Eğitim Öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala ilçede bulunan okul bahçelerinde tamir, bakım, onarım ve kilitli parke taşı döşeme işlemlerini sürdürüyor.  17 Eylül Pazartesi günü başlayacak yeni yılda Döşemealtı Belediyesi ekipleri ilçede ki okulların çevresini güzelleştiriyor. 
Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler okul bahçelerinde kilitli parke taşı döşeme ve tamirat işlemlerini sürdürürken, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri peyzaj, çevre düzenlemesi ve kent mobilyalarında yenileme, tamir ve bakım işlemlerini yapıyor. 
  Geçtiğimiz ay Bahçeyaka Mahallesinde bulunan Ayşe-Mehmet Ali Acar Ortaokulu’nun bahçesi kilit taşı ile kaplanırken yine Nebiler mahallesinde bulunan Osman Ali Cingöz Ortaokulu bahçesi de Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Döşemealtı Belediyesinin kendi tesislerinde ürettiği parke taşlarıyla kaplandı. 
Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise eksiklikleri tespit edilen okul bahçelerinde son çalışmalarını yapıyor. Pazartesi gününe yetiştirilecek olan çalışmalarda 13 İlk ve Orta okul ile 6 Lise’nin bahçesinde bulunan kent mobilyaları kameriyeler tamir edilip boyandı. Yine bu okulların bahçelerinde çim biçme, budama ve ağaçların bakımları titizlikle yapılıyor. 
 
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İHA
                                         
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ISPARTA HABER
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