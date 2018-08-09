- Döşemealtı Belediyesi, yeni eğitim öğretim yılı öncesi ilçede bulunan bazı okullar ile kamu kurum ve kuruluşların bahçelerinde tamir, bakım, onarım ve kilitli parke taşı döşeme işlemlerini sürdürüyor.Döşemealtı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, okul bahçelerinde kilitli parke taşı döşeme, peyzaj ve çevre düzenlemesi yapıyor.2018-2019 Eğitim Öğretim yılında eğitim vermeye başlayacak olan Bahçeyaka Mahallesindeki Ayşe-Mehmet Ali Acar Ortaokulu’nun bahçesine ekipler, 2 bin 600 metrekare kilit taşı kaplaması gerçekleştirmeye başladı.Döşemealtı Belediyesi’nin kendi tesislerinde üretilen kilit taşları ile okul bahçesi nitelikli hale getirilirken peyzaj yapılacak alanlara da toprak serilimi yapılıyor. Okul bahçesinde ki çalışmaların 1 hafta içerisinde bitirilerek yeni eğitim ve öğretim yılına hazır hale getirilmesi planlanıyor.İHA