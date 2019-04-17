Mersin'de dolu tarım arazilerine zarar verdi

- Kentte dün etkili olan dolu yağışı bazı ilçelerdeki tarım alanlarını olumsuz etkiledi

- İl Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı:

- "Ekiplerimizin başlattığı ön tespit çalışmasının ardından kesin tespit çalışması yapılacak. Çalışmalar neticesinde yüzde 30 ve üzerinde hasar tespit edilen tarım alanlarının sahiplerinin borçları ertelenecek"



Mersin'de dün etkili olan dolu yağışı nedeniyle zarar gören sera ve tarım arazilerinde hasar tespit çalışmalarına başlandı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte dün etkisini gösteren dolu yağışı nedeniyle tarım alanlarında hasar meydana geldiğini bildirdi.

Abalı, Toroslar, Mezitli ve Yenişehir ilçelerindeki seralarda zarar oluştuğunu belirterek, "Geçen hafta Tarsus, Erdemli ve Toroslar ilçemizde oluşan dolu yağışındaki zararın ardından tekrar bir doğal afetle karşı karşıyayız. İl merkezi ve ilçelerimizdeki söz konusu tarla ve seralarda ön hasar tespit çalışmalarına başlandı." dedi.

Üreticilerden, muhtarlıklar aracılığıyla hasar gören tarım alanlarını bildirmesini isteyen Abalı, şunları kaydetti:

"Ekiplerimiz bir yandan hasar meydana gelen tarlaları tespit ederken, bir yandan da oluşan zararı belirlemeye çalışıyor. Ekiplerimizin başlattığı ön tespit çalışmasının ardından kesin tespit çalışması yapılacak. Çalışmalar neticesinde yüzde 30 ve üzerinde hasar tespit edilen tarım alanlarının sahiplerinin borçları ertelenecek. Üreticilerimize geçmiş olsun."

Abalı, kentteki tarım alanlarında sıklıkla doğal afet yaşandığına işaret ederek, üreticilerin Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi AŞ (TARSİM) sigortası yaptırması gerektiğini sözlerine ekledi.



MERSİN (AA) -

