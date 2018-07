- Antalya'da göz muayenesini yapmadığını öne sürdüğü doktora "Eşek gibi bakacaksın" diyen hastaya, mahkeme tarafından toplam 6 bin 580 TL para cezası verildi. Suçlamaları kabul etmeyen hastanın ise kendini, "Eşek gibi bakılacağım dedim" diyerek savunduğu ortaya çıktı.Olay, Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde gerçekleşti. Hastane Göz Polikliniğine göz rahatsızlığı şikayetiyle 2 yıl önce gelen U.S., kendisiyle ilgilenmediği gerekçesiyle görevli Dr. İbrahim Etem Ay ile tartışmaya başladı. Tartışma devam ederken Doktor Ay, sırası gelince bakılacağını söylediği sırada U.S. iddiaya göre birçok kez "Eşek gibi bakacaksın" dedi. Bunun üzerine Dr. Ay, U.S.’den şikayetçi oldu. Şikayet üzerine U.S. hakkında 'hakaret' ve 'basit tehdit' suçlamasıyla kamu davası açıldı. Antalya'da görülen davanın karar duruşmasında U.S. üzerine atılı suçlamayı kabul etmezken, mahkeme heyeti U.S.'yi toplam 6 bin 80 lira adli para cezasına mahkum etti.Duruşma sonrası bir açıklama yapan Dr. İbrahim Etem Ay, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:“Randevusu yoktu, muayene olmak istedi. Biz de kendisini sıraya yazdırdık, fakat bu hasta için tatmin edici olmadı, sırasını da beklemek istemedi. Biz de böyle olunca sıranız geldiğinde muayenenizi edelim, diğer hastaların hakkını yemeyelim dedik. Birkaç kez ‘Ben muayene olmak istiyorum, benim işim acele’ deyince, ben müsaade etmedim ve bağırmaya başladı. Ben de bağırdığı için başka doktor arkadaşıma yönlendirdim. Çünkü bana bağıran bir hastaya bakamazdım, güven temelimiz sarsılmıştı. Bana 'Nasıl muayene etmezsin, sen doktor değil misin? Eşek gibi bakacaksın’, ‘Ben şimdi sana baktırmasını bilirim, telefon açarsam görürsün’ demeye başladı. Bende bu söz üzerine hemen Sağlık Bakanlığının Beyaz Kod uygulamasından faydalandım. Güvenlik geldi ve tutanak tuttuk.”"Mahkeme önünde bu suçun bizim için sabit görülmesi önemliydi" diyen Ay, “Çünkü sağlık çalışanlarının şiddete maruz kaldığı şu dönemde hep doktora şiddet, hemşireye şiddet haberlerini görüyoruz ama nasıl sonuçlandığını göremiyoruz. Bu sonuçlanmış bir davadır ve yaklaşık bu davayı 2 yıl boyunca takip ettik. Bu davayı da kendimiz için değil, tüm sağlık çalışanları için takip ettik” diye konuştu.Hekime karşı şiddet denildiği zaman fiziksel veya cinsel bir saldırının akla gelmemesi gerektiğini vurgulayan Dr. İbrahim Etem Ay'ın avukatı Yunus Emre Ay ise, ek olarak hukuk mahkemesine başvurduklarını ve 3 bin liralık manevi tazminat davası açtıklarını söyledi. Söz konusu davada şahsın iddiaları kabul etmediğini de belirten Avukat Ay, “Sanık, iddiaları kabul etmeyerek ‘Eşek gibi bakacaksın demedim, eşek gibi bakılacağım’ dediğini söyledi ve hakim kabul etmedi, tevil yoluyla ikrar olarak kabul etti. Zaten mantıken düşündüğünüzde hiç kimse ‘eşek gibi bakılacağım’ diyerek hastane ortamında kendisini küçük düşürmek istemez” dedi.İHA