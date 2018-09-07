- Muratpaşa Belediyesi’nin eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla kreşlerle başlayan eğitim yatırımlarının son halkası Muratpaşa Gençlik Merkezi’yle (MURGEM) üniversite sınavlarına hazırlanan gençlerin 236’sı lisans ve ön lisans programlarını kazandı. MURGEM öğrencileri tıptan hukuka, mühendislik bölümlerinden mimarlığa, iktisat ve işletmeye farklı bölümleri tercih etti.Gençlerin aynı zamanda sosyo-kültürel gelişimine katkı sunma misyonu taşıyan MURGEM, kapılarını 2015-2016 eğitim yılında açtı. Geride bıraktığı 3 yılda 1827 öğrencisinin üniversiteli olan MURGEM’le 2017-2018 eğitim yılında 686 öğrenci YKS’ye hazırlandı. MURGEM, yüzde 98.97’lik bir başarı oranına ulaştı. Sadece 7’si Temel Yeterlilik Testi (TYT) baraj puanını geçemedi.Geçen hafta açıklanan YKS yerleştirme sonuçlarına göre MURGEM’in 236 öğrencisi tercih ettikleri, üniversitelerin lisans ve ön lisans programlarına kayıt yaptırma hakkını elde etti. MURGEM öğrencilerinin en çok tercih ettiği programlar, mühendislik ve öğretmenlik bölümleri oldu. 38 öğrenci mühendislik bölümlerini kazanırken 35 öğrenci ise öğretmenlik bölümlerine yerleşti. Bu bölümleri 18 öğrenciyle üniversitelerini iktisat, işletme ve ekonometri bölümleri izlerken onun ardından 15 öğrenciyle psikolojik danışmanlık ve rehberlik fakülteleri geldi. MURGEM’le 11 öğrenci hukuk fakültelerini kazanırken 6 öğrenci tıp, 4 öğrenci diş hekimliği, 6 öğrenci mimarlık fakültelerini kazanırken, 1 öğrenci Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu’nu, sözelde Türkiye 140’ıncısı olan bir öğrenci de İstanbul Şehir Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’ni kazandı. YKS Temel Yeterlilik ve Alan Yeterlilik Testleri’nde başarılı olan diğer MURGEM öğrencileri ise bu yıl için bir tercihte bulunmadı.Artık birer üniversiteli olan gençleri kutlayan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, eğitimin sadece iyi bir meslek sahibi olma anlamına gelmediğine dikkat çekti. “Eğitim toplumda mutluluk ve barış üretiyorsa, insani değerleri yükseltiyor, insanları bir birine yaklaştırıyorsa anlamlıdır” diyen başkan Uysal, şöyle konuştu:“Yeni bir hayata başlayacak tüm gençlerimizin, insanlığa kucağını açmış, ön yargısız seven, insanlığa faydalı olmak isteyen bireyler olacağından en ufak bir kuşkum yok. Gençlerin geniş bir ufukla, insan ve ülke sevgisiyle kendilerini geliştireceklerdir. MURGEM’de bizler, öğretmenlerimiz bunun tohumlarını attı. Şimdi bu değerleri büyütme, geliştirme sırası gençlerimizdedir”İHA