DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında düzenlenen narko-terör operasyonunda 4 ton 562 kilogram esrar ile 184 bin 900 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, sığınak ve barınakların imha edilmesi, uyuşturucu üretimi ile ticareti yapanlar arasındaki bağın somut delillerle ortaya konulması, gizlenen uyuşturucuların bulunması amacıyla Lice ilçesinin güneyinde kalan dağlık ve kırsal alanda 22 Ekim'de başlatılan "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hatip Çağlar-02 Operasyonu" başarıyla tamamlandı.

Operasyonda, 4 ton 562 kilogram esrar ile 184 bin 900 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Suçüstü yakalandılar

İlçeye bağlı Yolçatı köyünde A.B. ve B.B, 6 jelikan bidon içerisindeki 250 kilogram esrarı elekten geçirdikleri sırada ruhsatsız tabanca ile suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon bölgesinde tespit edilen, PKK'lı teröristlerce kullanılan iki kış sığınağı ile ilçeye bağlı Dibek köyü kırsalında toprağa gömülü sanayi tüpüne irtibatlandırılmış el yapımı patlayıcı düzeneği yerinde imha edildi.

Ayrıca gerçekleştirilen temas ve adli aramada çok sayıda giysi ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Delil niteliği taşıyan malzemelere el konuldu, diğer malzemelerin yerinde imhası gerçekleştirildi.